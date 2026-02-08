我是廣告 請繼續往下閱讀

▲楊采妮（前）懷念小時候和爸爸（後）相處的時光。（圖／摘自 IG@charlieyoung_523)

▲楊采妮曾經是紅遍港台的玉女偶像。（圖／摘自 IG@charlieyoung_523)

▲楊采妮珍藏小時候爸爸給她的紅包。（圖／摘自 IG@charlieyoung_523)

曾經紅遍港台的玉女偶像楊采妮，51歲仍保有凍齡美貌，近來在社群網站上發布的照片，都讓粉絲讚嘆不已，認為時間在她臉上沒有留下太多痕跡。農曆春節將至，她重溫小時候與爸爸的合照，表示現今社會家人分居各地很普遍，春節團聚不再理所當然，但她還是很珍惜與家人相處，也至今仍收藏爸爸生前給她的紅包，重視被疼愛的感覺。楊采妮難忘爸爸在世時，春節都會收到他給的紅包，表示有了自己的孩子之後，才真正明白這不只是父母給兒女的祝福，更是一份牽掛。對於爸媽來說，小孩子不管長到幾歲，永遠是自己掛念的那個孩子。楊采妮雖然不想讓爸媽掛心，卻真的很珍惜這種被愛的感覺，因此爸爸給的紅包都還收藏著，沒有丟掉。她的媽媽是台灣人、出生在新北市，3歲才隨爸媽移居香港，後來因與郭富城拍廣告出道，迅速受到歡迎，不僅成為MV女王也跳上大銀幕，那時周慧敏被稱為「玉女掌門人」，她就被稱為「玉女接班人」，彼此的粉絲時常互相叫陣。以往會在過年假期，楊采妮會和媽媽來台灣探望她稱為阿嬤的外婆，阿嬤很堅強、獨立，總是會準備一整桌飯菜等著她們，更還會把最大的雞腿夾到她的碗裡，她印象中阿嬤煮的飯真的很好吃。所以春節對楊采妮來說，除了熱鬧慶祝外，更深的意義就是和家人團聚。不過她認為現今世代，家人因為工作、讀書而分散在不同的城市和國家，也是很普遍的事，全家團聚不再是理所當然，因而逢年過節，她都會特別珍惜和家人相處的時刻。