▲王菲愛女竇靖童（右）特別從北京飛來擔任魏如萱（左）演唱會來賓，成為演出的一大亮點。（圖／好多音樂提供）

金曲歌后魏如萱今（8日）晚舉辦《怪奇的珍珠》台北旗艦場第二場演出，在經歷了兩晚的魔幻旅程後，她在尾聲揮手謝幕時難掩激動情緒，數度哽咽地向全場萬名觀眾喊話：「要照顧自己、要當一個真實的人。」面對去年出現的感情風波，她感謝歌迷沒有被外界影響，願意花時間進場支持，「如果你們跟我一樣快支持不下去、沒有力量的時候，都可以想到這個晚上。」延續首日的震撼，第二天的魏如萱在舞台上展現了更多「說說唱唱」的真心時刻。演出中段，她推著滿載「混蛋抱枕」的推車登上環形舞台繞場，邊走邊與粉絲近距離談心。她興奮地向大家喊話：「世上有很多人，每個人的信仰都不一樣，有些人是財富、有的是健康，但我說……還是要相信愛情啊！」魏如萱提醒大家要在對的時間找到對的人、要相信愛情，同時也開始隨機邀請觀眾跳舞，跳得好的就能獲得抱枕，陶晶瑩也是座上賓，她狂野地甩動頭髮，成功獲得一個「混蛋抱枕」今晚的最大驚喜，是魏如萱的好友竇靖童特地飛台擔任嘉賓，兩人合體演唱〈海月〉與〈可憐的東西〉。魏如萱現場大爆料，當初邀約親友來看演唱會時，前夫隆宸翰一聽到「8號嘉賓是竇靖童」，立刻毫不猶豫秒回：「8號，謝謝！」讓她好氣又好笑地對竇靖童說：「大家真的都非常期待妳，到時候請嘉賓不要忘記我喔！」此外，她也分享去北京竇靖童家作客時，吃到奶奶親手做的炸醬麵，笑稱：「所以我現在只要看到童童，就會聞到炸醬麵的香味。」展現兩人私下的好交情。第五度攻蛋的魏如萱，此次將怪奇美學全面升級。開場她挑戰高難度「懸浮半空躺唱」，在雷射與影像交織的「回」字形舞台上，帶領觀眾進入魔幻夢境。唱到安可曲〈你啊你啊〉時，她溫柔說道：「祝大家以後打給你喜歡的人，他都會接。」隨著〈我在紐約打電話給你〉的旋律響起，歌迷在不捨與感動中，為這兩天的音樂盛宴畫下最真實、也最深刻的句點。