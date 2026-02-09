我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽，20國參賽名單在主辦單位美國職棒大聯盟的現場直播節目上，一同公布正式的30人球員名單。從資格賽一路打進正式賽的中華隊，跟過去相比，選出了歷屆最多的16名投手，企圖以投手車輪戰的方式應戰；並且搭配許多擁有多守位的野手，可去做臨場的靈活調度，希望透過這樣的作戰方式來闖過預賽晉級八強。本屆經典賽，有別於過往經典賽的選材模式，特別是從前一次2024年世界12強賽奪冠開始，台灣在國際賽的投手調度就以明快靈活作為主軸，因此到了有用球數限制的經典賽，以及搭配更多旅外球員的狀態下，其所屬母隊有一些初賽登場的個別限制，因此台灣教練團以多名長局數投手為主，搭配中職牛棚投手，一共選入16位投手，希望用雙先發加上投手車輪戰的安排模式，來應戰一開始預賽的4連戰。雙先發的長局數投手，旅外組將會是安排重點，像是旅日的徐若熙、古林睿煬、孫易磊，以及旅美的林維恩、陳柏毓、林昱珉、莊陳仲敖、沙子宸，都是先發投手底，可做為雙先發的人選。另外由於部分旅美投手，所屬球團都給予比較嚴格的出賽限制，且4連戰的賽程安排裡，預計都只會有1場的出賽機會，所以同時亦有中職組的鄭浩均、胡智爲可作為預備的長局數投手，不論是雙先發出賽還是需要跨局投球，都能負擔臨場的調度應變。長局數投手超過一半的人數，比賽中後段的牛棚安排，重責大任就落在中職牛棚投手群身上。林凱威、張奕、陳冠宇，都是可做拆彈安排，或是在比賽後段的佈局投手人選；林詩翔以變速球、指叉球等垂直變化球作為武器，若在左打較多的棒次，則可與陳冠宇一起肩負面對左打為主的任務。曾峻岳較少投跨局，可能會專心負責8、9局的任務為主，但由於這些牛棚投手也都擔任過終結者的角色，因此誰狀況好由誰關門的委員制安排，會是較符合現實的情形。投手中，旅日的張峻瑋是意外入選的亮點。張峻瑋球速剛猛、天賦佳，要跨局投球或短局數後援都很適合，或許是教練團挑中他的關鍵。而今年轉戰韓職的王彥程與海盜張弘稜則是投手群遺珠，王彥程是國家隊名單裡少有的左投，雖然一開始韓華鷹希望王彥程只打預賽，但此限制其實對教練團考慮初步名單並無太大影響，且協調後韓華鷹對於王彥程基本上開綠燈；另外雖有消息傳出海盜只願放其中1位投手打WBC，確認後並無此狀況，所以應該是長局數投手人數已足夠，導致評估後未帶入王彥程與張弘稜。30人名單裡共有16名投手，希望讓投手安排靈活化，取而代之的剩下14位野手，每個人都有多位置可作輪替，是讓投手群能過半的最大後盾。也因此才讓教練團能挑選3名捕手、4位外野手，看似捕手人數稍多、外野手人數較少，但捕手裡的吉力吉撈・鞏冠去年開始可兼守一壘；內野手裡的林子偉、Jonathan Long，甚至吳念庭在日職時期也都有守過外野經驗，緊急支援外野並非找不到人選，更別說內野手群基本上都可在內野多守位，可做互相支援。3捕手定位上，林家正為當然的主戰捕手，近期的國際重要大賽，不論是奪冠的世界12強賽或是之前的杭州亞運，他都與投手群搭配順暢，是場上最重要的指揮官。不過林家正傳球阻殺是問題，因此在替補人選上，挑選了前個賽季阻殺率4成57的蔣少宏做搭配，加上他與林家正常切磋討論蹲捕心得，臨場替換時也不會讓投手群感受到有落差。吉力吉撈・鞏冠則是以攻擊為主，若需要打線極大化才有可能上場蹲捕，不然主要將作為指定打擊輪替。內野手部份，則是近年的豪華組合。一、三壘就有張育成、吳念庭、Jonathon Long可供選擇；游擊位置則以鄭宗哲、江坤宇為主，張育成支援；二壘預計由李灝宇擔綱外，林子偉、鄭宗哲、吳念庭都可看狀況頂替，選擇性多樣。在第一階段集訓，張育成主要先熟悉三壘防區，若以旅外經驗為主的陣型安排，可能會用一壘Long、二壘李灝宇、三壘張育成作為主軸，游擊部分則看鄭宗哲與江坤宇的狀況做安排，甚至Platoon調度亦是一種方式。但倘若考慮李灝宇去年大多守三壘，加上內野中線可能有默契安排問題，則可能再改變陣型。不過幸好張育成過往一、二、三、游都可守，再加上鄭宗哲同樣有遊走內野中線的守備位置經驗，因此安排多樣內野陣型對於本屆國家隊來說問題不大，更可看臨場打擊狀況與對戰投手相性，在比賽過程裡做積極調度，透過野手安排來尋找可乘之機。本屆經典賽國家隊外野陣容僅挑4位正職外野手，大聯盟經驗豐富的Stuart Fairchild將為主軸，近年OAA防守正評價與中外野防守經驗，可望固守外野中線；再搭配陳傑憲、陳晨威的外野防區，可覆蓋廣闊守備範圍。林安可近年防守機會較少，預期將先作為指定打擊人選輪替，若進攻端陣容需要再調整，才有機會作為先發右外野上陣。遺珠宋晟睿去年表現不差，防守能力也佳，不過第5號外野發揮空間不多，野手留下可支援外野的林子偉是最終彈性考量。