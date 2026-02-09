韓國男神玄彬意外曝光愛妻孫藝真的過年私房菜！諧星李英子近日在YouTube頻道《李英子TV》分享新年料理影片，回顧去年節目花絮時，玄彬親口透露，孫藝真每逢過年都會親手煮「海藻牡蠣年糕湯」，更忍不住比出大拇指表達滿意。李英子因此在節目上親自下廚復刻，並直言在煮海藻牡蠣年糕湯時，讓她也想起了自己的媽媽。
孫藝真過年必煮「海藻牡蠣年糕湯」 玄彬大讚好吃
李英子曝光的最新影片中，她為迎接農曆新年，親自下廚為工作人員準備年節菜色，完成蒸魚她突然笑說：「玄彬送來了一道很好吃的料理，不是禮物而是影片。」畫面隨即帶到去年底《全知干預視角》的錄製現場，當時玄彬與鄭雨盛一同作客宣傳作品，李英子順勢詢問適合過年的料理，還開玩笑問：「是太太煮的年糕湯嗎？」
玄彬思考後笑回：「海藻牡蠣年糕湯。」並透露這是孫藝真每年新年都會為家人準備的料理，說到一半還忍不住再次豎起大拇指，完全藏不住對老婆廚藝的喜愛。李英子聽完後直呼：「那我新年就做這個來吃吧。」
李英子復刻孫藝真拿手菜 煮到一半想起媽媽
因此在最新影片中，李英子才會實際挑戰復刻這道玄彬推薦的過年料理，在下廚的過程，李英子也感性地說，海藻的香氣讓她想起母親的味道。她分享，母親的家鄉位於盛產海苔、牡蠣的韓國廣川，因此這道料理對她而言格外有情感連結，是媽媽的味道。最終，李英子將煮好的海藻牡蠣年糕湯，搭配充滿海味的蒸魚與海帶飯端上桌，慰勞工作人員一整年的辛勞。
玄彬、孫藝真結婚3年 夫妻日常生活超級甜
回顧玄彬與孫藝真的愛情故事，兩人因合作韓劇《愛的迫降》結緣，於2022年結婚並育有一子，夫妻倆婚後生活低調卻不時流露甜蜜。上個月孫藝真迎來43歲生日，她透過社群分享溫馨影片，3歲兒子唱完生日快樂歌後不斷催促她吹蠟燭，只因「想快點吃炸雞」，可愛互動曝光後立刻引發熱議，也讓粉絲再度感受到玄孫夫妻的幸福日常。
影片來源：이영자 TV YouTube
