▲蔡幸娟（右）曾發布和女兒Amanda（左）合照，被讚母女像姊妹。（圖／摘自蔡幸娟幸福共嬋娟臉書）

▲蔡幸娟因一曲〈東方女孩〉事業再創高峰，也成為歌壇代表形象。（圖／摘自Discogs）

▲蔡幸娟（左）曾找葉蘊儀（右）來台出唱片，展現商業頭腦。（圖／翻攝自蔡幸娟幸福共嬋娟臉書）

最近在Threads上引起熱烈討論、看似名媛千金的Amanda Hsieh，常發搭乘私人飛機出遊的照片，原來正是樂壇資深紅星蔡幸娟與前夫謝孔忠的女兒蛋蛋（謝方易）。她會將媽媽的臉用貼圖遮起來，不想消費媽媽的名氣，被讚「低調的貼心」。14歲就出道的蔡幸娟，後來不但成立自己的音樂工作室、把香港玉女葉蘊儀帶來台灣出唱片，還曾砸3.38億買豪宅，和連方瑀等名流做鄰居。Amanda去年12月開始使用Threads，分享的照片中可以見到她手拿名牌包，身上也戴著精品配飾，生活頗為優渥，卻搭配具幽默感的文字，像是：「媽媽說養我一隻猴子已經很累了」之類，看得出與媽媽感情親密，卻沒有太多人能猜到她的媽媽竟然就是曾在演藝圈大為走紅的蔡幸娟。蔡幸娟10年前砸3.38億買下敦南誠品旁邊的「元大柏悅」其中一戶，曾是當年單價第3高。蔡幸娟念中學就出道當歌手，早年名曲〈夏之旅〉還走民歌的風格，一度成為青少年喜愛的偶像，也獲邀拍電影，後來改走「小鄧麗君」路線，唱紅〈楊貴妃〉等影視歌曲，18歲時推出的專輯《中國娃娃》造成大轟動，同名單曲更讓她從台灣打進了改革開放後對於台灣演藝界極感興趣的中國，被視為鄧麗君接班人，也奠定小調歌后形象。之後蔡幸娟雖然進入當時台灣兩大唱片龍頭之一的飛碟唱片，改走較為時髦、都會的形象，仍然以改良傳統風的〈東方女孩〉一曲再創高峰，她也成立了中國娃娃工作室，當起製作公司老闆、經營新秀，慧眼相中當年在香港走紅、日本也大受歡迎的葉蘊儀，找來台灣出唱片，儘管國語咬字不清，把「19歲」講成像「洗腳水」，反倒讓觀眾覺得可愛而人氣高漲，看得出蔡幸娟的商業頭腦。在歌壇逐漸減少新作推出後，蔡幸娟改當歌唱綜藝節目主持人，與鄭進一聯手合作的《台灣望春風》曾經3度拿下金鐘獎最佳歌唱綜藝節目獎，大約10年前她就沒再公開亮相，過著快樂的退休時光，她也曾發布和Amanda的合照，被讚母女如姊妹、外貌保養得很好，那時也沒人猜到一年多之後，Amanda會因為Threads上發文，讓她們母女再成為被關注的焦點。