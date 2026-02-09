我是廣告 請繼續往下閱讀

▲podacast頻道《高玩世界》kaowanworld發文還附上號稱演員友人與經紀人的對話截圖，揭露該演員推辭《世紀血案》的背後原因。（圖／摘自Threads）

▲《世紀血案》導演徐琨華已發道歉聲明，卻沒讓該片風波平息，反而各方從聲明裡看出新的問題，他尚未再做回應。（圖／翻攝自臉書@HKIFF Industry）

《世紀血案》引爆的爭議風波還未停，導演徐琨華雖在昨（8）日晚發布道歉聲明，卻沒有辦法讓話題平息。已經宣告podcast節目喊停的頻道《高玩世界》，卻在Threads上發文稱有演員朋友在該片提案階段就嗅出不尋常，感覺情節在帶風向，決定推辭，並附上劇組鎖定柏林、釜山等影展，以及Netflix的推廣策略。《NOWNEWS今日新聞》記者就相關問題求證《高玩世界》，尚未有回覆。podcast頻道《高玩世界》在Threads上發出4張圖，前3張分別是號稱演員友人與經紀人的Line對話截圖，顯示該演員看到的第9稿劇本，情節安排林義雄家中血案的兇手導向台獨運動先驅史明身旁的助手，但這個人物是虛構的，並不合歷史，該演員推測有帶風向的疑慮，加上看到導演徐琨華的事業基地在北京，越想越覺得有問題，打定主意不參與。而《高玩世界》在Threads附上的劇組對於《世紀血案》市場定位與推廣策略的簡報圖中，則可以看到鎖定金馬獎、釜山影展、柏林影展，分別是華語片最高殿堂，以及亞洲電影重要平台，至於最後一個是基於該影展關注社會議題，符合影片調性。在院線上映後，則是瞄準Netflix、HBO等國際大平台，可擴大影片觸及範圍。院線上映的目標在25-45嵗成人觀眾，行銷重點為真實改編、女性視角，有網友留言認為最可怕的目的是「25-45嵗成人觀眾」。《高玩世界》文中寫道：「演員在提案階段幾乎拿到了完整的資料，事後一直說不知道是個很瞎的說法。」也有網友在留言中還是認為源頭是製片方，繼續指責演員沒有意義。目前徐琨華除了發表道歉聲明外未再對外發聲，聯絡人也只稱：「謝謝，我們都以聲明稿為主。」就不再做其他回應，至於監製郭木盛已經連續兩天不接媒體的詢問電話。