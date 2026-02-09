我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《世紀血案》殺青記者會只有部分演員出席。（圖／費思兔文化娛樂股份有限公司提供）

【徐琨華聲明全文如下】

改編自台灣重大政治懸案的電影《世紀血案》，因未取得當事人林義雄家屬授權便強行開拍，引發社會劇烈反彈。在多位主演紛紛致歉後，神隱多日的導演徐琨華於昨（8）日深夜正式發表6點聲明，首度公開他缺席記者會的真相，是因為沒有受邀，並坦承自己「警總發言人後代」的身分對家屬造成傷害，宣布即刻退出後製工作。《世紀血案》日前舉辦殺青記者會時，導演徐琨華並未現身，引發外界質疑其「逃避責任」。對此，徐琨華在聲明中明確澄清，他並非刻意缺席或躲避媒體，而是身為被聘僱的導演，他不知道殺青酒會之前有記者會，也沒有受邀。徐琨華強調，在爭議爆發初期是為了謹守分際，等待劇組統一說明才延遲發聲，未料引發更多社會疑慮，對此深感歉意。隨著輿論升溫，徐琨華的背景也遭網友起底。演員寇世勳曾於記者會透露徐琨華的祖父為徐梅鄰，即當年林宅血案時期的警備總司令部發言人；其父則為名導徐小明。徐琨華在聲明第3點坦承，身為在民主社會成長的一代，他明知是非與正義。但家族背景與這樁悲劇之間存在著「難以忽略的調適難度」。他直言：「我忽略了我的身分本身，對受害者家屬而言就是一種傷害。」 這是他思慮不周之處，願意接受各界指教。針對授權爭議，徐琨華透露該片是由出品人蘇敬軾編劇。他曾於接洽時詢問家屬意願，當時蘇敬軾回應：「」徐琨華表示，當時因劇本對林家多有正面描寫，他才接下執導筒，如今回想，此一判斷顯然不足，對此向林家誠摯致歉。對於參演演員如李千娜等人因失言或參演慘遭炎上，徐琨華表示絕大部分演員是因他而參與，沒能保護好夥伴的信任令他非常自責。為了表達歉意並負起責任，他正式宣布：「即刻暫停參與本片的所有後製工作。」關⼼林宅血案與電影《世紀血案》的社會⼤眾，大家好，我是《世紀血案》的導演徐琨華。這些日子以來，從《世紀血案》殺青記者會開始，引起社交媒體與大眾傳媒的疑慮與爭議、造成社會資源的耗費，我作為由製作公司聘⽤的導演，有責任去回應⼤眾的疑慮，並對錯誤負起責任並道歉。以下，針對我參與這部電影⼯作的實情，以及我的理解與判斷，逐項說明。對所有關⼼此事的朋友，深深鞠躬，抱歉，給你惹⿇煩了。最後再次向林義雄先生和其家屬至上我的歉意。