改編自台灣重大政治懸案的電影《世紀血案》，因未取得當事人林義雄家屬授權便強行開拍，引發社會劇烈反彈。在多位主演紛紛致歉後，神隱多日的導演徐琨華於昨（8）日深夜正式發表6點聲明，首度公開他缺席記者會的真相，是因為沒有受邀，並坦承自己「警總發言人後代」的身分對家屬造成傷害，宣布即刻退出後製工作。
徐琨華缺席記者會非神隱？聲明吐真相：沒受邀、不知道
《世紀血案》日前舉辦殺青記者會時，導演徐琨華並未現身，引發外界質疑其「逃避責任」。對此，徐琨華在聲明中明確澄清，他並非刻意缺席或躲避媒體，而是身為被聘僱的導演，他不知道殺青酒會之前有記者會，也沒有受邀。徐琨華強調，在爭議爆發初期是為了謹守分際，等待劇組統一說明才延遲發聲，未料引發更多社會疑慮，對此深感歉意。
徐琨華祖父竟是警總發言人 坦言身分即傷害
隨著輿論升溫，徐琨華的背景也遭網友起底。演員寇世勳曾於記者會透露徐琨華的祖父為徐梅鄰，即當年林宅血案時期的警備總司令部發言人；其父則為名導徐小明。
徐琨華在聲明第3點坦承，身為在民主社會成長的一代，他明知是非與正義。但家族背景與這樁悲劇之間存在著「難以忽略的調適難度」。他直言：「我忽略了我的身分本身，對受害者家屬而言就是一種傷害。」 這是他思慮不周之處，願意接受各界指教。
尊重林義雄意願？徐琨華爆劇組溝通有斷層
針對授權爭議，徐琨華透露該片是由出品人蘇敬軾編劇。他曾於接洽時詢問家屬意願，當時蘇敬軾回應：「林義雄先生曾公開表示不願談及家門不幸之事，希望在尊重林先生意願的情況下推進工作。」徐琨華表示，當時因劇本對林家多有正面描寫，他才接下執導筒，如今回想，此一判斷顯然不足，對此向林家誠摯致歉。
徐琨華喊保護演員 宣布即刻停止後製
對於參演演員如李千娜等人因失言或參演慘遭炎上，徐琨華表示絕大部分演員是因他而參與，沒能保護好夥伴的信任令他非常自責。為了表達歉意並負起責任，他正式宣布：「即刻暫停參與本片的所有後製工作。」
【徐琨華聲明全文如下】
關⼼林宅血案與電影《世紀血案》的社會⼤眾，大家好，我是《世紀血案》的導演徐琨華。
這些日子以來，從《世紀血案》殺青記者會開始，引起社交媒體與大眾傳媒的疑慮與爭議、造成社會資源的耗費，我作為由製作公司聘⽤的導演，有責任去回應⼤眾的疑慮，並對錯誤負起責任並道歉。
以下，針對我參與這部電影⼯作的實情，以及我的理解與判斷，逐項說明。
1. 2025年8月，製片⼈郭木盛先⽣將《世紀血案》劇本遞給了我，劇本由出品⼈蘇敬軾先生親⾃編劇完成，當時正在尋找導演。郭先生希望我和蘇先⽣接觸討論是否承接導演⼯作。第⼀次溝通時，我曾提及當事⼈及家屬的意願問題以及相關溝通，蘇先⽣的回應是「因為林義雄先⽣曾公開表示不願談及家門不幸之事，他希望在此事尊重林先⽣的意願的情況下，推進電影工作。」
同時，我因為在其劇本中，讀到的都是對林先⽣及其家人方方面面的正面描寫，並且為其遭遇感到悲憤不平，在這情況下我便接受了這樣的說法，並接下了這個工作。
但如今我明瞭到這個判斷是遠遠不足的，林先⽣與家屬的感受仍然是本片籌備當中最關鍵最重要的因素。在這一點上，我身為導演，確有思慮不周之處，必須向林先⽣與家屬誠摯地道歉。
2. 我誠心希望關心此事的各方人士，不再怪罪參與這部電影的所有演員與⼯作⼈員。絕⼤部分的演員是因為我⽽參與演出，我很感激他們的參與，但我身為導演沒能保護好演員與⼯作⼈員的這份信任，讓他們受到指責並不得不面對爭議，我深感抱歉。
3. 我成長在台灣⺠主⾃由的社會，明瞭是非與正義的價值。然而，過去自戒嚴以來的社會傷痕至今尚未完全弭平，這使得我個人的身世背景跟林家血案這個悲劇本身，迄今仍存在著難以忽略的調適難度。
雖然⼀開始我有提醒出品⼈和製片⼈，但我忽略了我的⾝份本⾝，對受害者家屬⽽⾔就是⼀種傷害，這是我思慮不周，我願意承受所有的指教，為傷痕的彌合而努力。同時，也希望大家不需要把焦點轉移到跟這部電影無關的我的家人身上。
4. 我本著尊重電影是⼀個團隊分⼯及職場倫理，作為⼀名由製片⼈與製作公司雇⽤的導演，我負責把劇本影像化以外，在本片製作過程中沒有其他太多的話語權和決策權。
殺青酒時的記者會我並不是刻意缺席，而是不知道殺青酒會之前有記者會，也沒有受邀。不久，當這部片引發公眾疑慮之時，我認為作為⼀名⼯作⼈員應該謹守分際，不應在劇組發出聲明之前發⾔，但這樣的延宕出面也引發社會多⽇爭議，我也深感歉意並責無旁貸。
雖然這部電影並非由我發起，但當我點頭接下導演⼯作的那⼀刻，我就必須對這部作品的品質與公評負起責任。
5. 作為導演，為了表示對林義雄先生的歉意，我將即刻暫停參與本片的所有後製⼯作。
6. 最後，對於曾經給我⼯作機會、讓我得以學習成長的老師們和前輩們，我認為電影作品能讓觀眾在離開戲院後開啟討論和對話，卻疏忽了上述種種前提，這部分是我不夠成熟，希望我的⾏為不會壓縮往後台灣電影難得的創作自由與對話空間。
對所有關⼼此事的朋友，深深鞠躬，抱歉，給你惹⿇煩了。
最後再次向林義雄先生和其家屬至上我的歉意。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《世紀血案》日前舉辦殺青記者會時，導演徐琨華並未現身，引發外界質疑其「逃避責任」。對此，徐琨華在聲明中明確澄清，他並非刻意缺席或躲避媒體，而是身為被聘僱的導演，他不知道殺青酒會之前有記者會，也沒有受邀。徐琨華強調，在爭議爆發初期是為了謹守分際，等待劇組統一說明才延遲發聲，未料引發更多社會疑慮，對此深感歉意。
隨著輿論升溫，徐琨華的背景也遭網友起底。演員寇世勳曾於記者會透露徐琨華的祖父為徐梅鄰，即當年林宅血案時期的警備總司令部發言人；其父則為名導徐小明。
徐琨華在聲明第3點坦承，身為在民主社會成長的一代，他明知是非與正義。但家族背景與這樁悲劇之間存在著「難以忽略的調適難度」。他直言：「我忽略了我的身分本身，對受害者家屬而言就是一種傷害。」 這是他思慮不周之處，願意接受各界指教。
尊重林義雄意願？徐琨華爆劇組溝通有斷層
針對授權爭議，徐琨華透露該片是由出品人蘇敬軾編劇。他曾於接洽時詢問家屬意願，當時蘇敬軾回應：「林義雄先生曾公開表示不願談及家門不幸之事，希望在尊重林先生意願的情況下推進工作。」徐琨華表示，當時因劇本對林家多有正面描寫，他才接下執導筒，如今回想，此一判斷顯然不足，對此向林家誠摯致歉。
徐琨華喊保護演員 宣布即刻停止後製
對於參演演員如李千娜等人因失言或參演慘遭炎上，徐琨華表示絕大部分演員是因他而參與，沒能保護好夥伴的信任令他非常自責。為了表達歉意並負起責任，他正式宣布：「即刻暫停參與本片的所有後製工作。」
【徐琨華聲明全文如下】
關⼼林宅血案與電影《世紀血案》的社會⼤眾，大家好，我是《世紀血案》的導演徐琨華。
這些日子以來，從《世紀血案》殺青記者會開始，引起社交媒體與大眾傳媒的疑慮與爭議、造成社會資源的耗費，我作為由製作公司聘⽤的導演，有責任去回應⼤眾的疑慮，並對錯誤負起責任並道歉。
以下，針對我參與這部電影⼯作的實情，以及我的理解與判斷，逐項說明。
1. 2025年8月，製片⼈郭木盛先⽣將《世紀血案》劇本遞給了我，劇本由出品⼈蘇敬軾先生親⾃編劇完成，當時正在尋找導演。郭先生希望我和蘇先⽣接觸討論是否承接導演⼯作。第⼀次溝通時，我曾提及當事⼈及家屬的意願問題以及相關溝通，蘇先⽣的回應是「因為林義雄先⽣曾公開表示不願談及家門不幸之事，他希望在此事尊重林先⽣的意願的情況下，推進電影工作。」
同時，我因為在其劇本中，讀到的都是對林先⽣及其家人方方面面的正面描寫，並且為其遭遇感到悲憤不平，在這情況下我便接受了這樣的說法，並接下了這個工作。
但如今我明瞭到這個判斷是遠遠不足的，林先⽣與家屬的感受仍然是本片籌備當中最關鍵最重要的因素。在這一點上，我身為導演，確有思慮不周之處，必須向林先⽣與家屬誠摯地道歉。
2. 我誠心希望關心此事的各方人士，不再怪罪參與這部電影的所有演員與⼯作⼈員。絕⼤部分的演員是因為我⽽參與演出，我很感激他們的參與，但我身為導演沒能保護好演員與⼯作⼈員的這份信任，讓他們受到指責並不得不面對爭議，我深感抱歉。
3. 我成長在台灣⺠主⾃由的社會，明瞭是非與正義的價值。然而，過去自戒嚴以來的社會傷痕至今尚未完全弭平，這使得我個人的身世背景跟林家血案這個悲劇本身，迄今仍存在著難以忽略的調適難度。
雖然⼀開始我有提醒出品⼈和製片⼈，但我忽略了我的⾝份本⾝，對受害者家屬⽽⾔就是⼀種傷害，這是我思慮不周，我願意承受所有的指教，為傷痕的彌合而努力。同時，也希望大家不需要把焦點轉移到跟這部電影無關的我的家人身上。
4. 我本著尊重電影是⼀個團隊分⼯及職場倫理，作為⼀名由製片⼈與製作公司雇⽤的導演，我負責把劇本影像化以外，在本片製作過程中沒有其他太多的話語權和決策權。
殺青酒時的記者會我並不是刻意缺席，而是不知道殺青酒會之前有記者會，也沒有受邀。不久，當這部片引發公眾疑慮之時，我認為作為⼀名⼯作⼈員應該謹守分際，不應在劇組發出聲明之前發⾔，但這樣的延宕出面也引發社會多⽇爭議，我也深感歉意並責無旁貸。
雖然這部電影並非由我發起，但當我點頭接下導演⼯作的那⼀刻，我就必須對這部作品的品質與公評負起責任。
5. 作為導演，為了表示對林義雄先生的歉意，我將即刻暫停參與本片的所有後製⼯作。
6. 最後，對於曾經給我⼯作機會、讓我得以學習成長的老師們和前輩們，我認為電影作品能讓觀眾在離開戲院後開啟討論和對話，卻疏忽了上述種種前提，這部分是我不夠成熟，希望我的⾏為不會壓縮往後台灣電影難得的創作自由與對話空間。
對所有關⼼此事的朋友，深深鞠躬，抱歉，給你惹⿇煩了。
最後再次向林義雄先生和其家屬至上我的歉意。