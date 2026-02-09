我是廣告 請繼續往下閱讀

歌手陳昇原本於7日在台南市美術館舉辦「我是搖滾畫手：2026陳昇個展」，近期因網路輿論重提其3年前的性騷風波，加上被質疑商業操作犧牲藝術主體性，引發軒然大波。繼5日館方曾發聲明表示因「審查程序未完成」決定延期辦理後，台南市美術館今（9）日再發最新公告，證實陳昇創作團隊已主動提出取消合作，館方經審議後決定尊重團隊考量，確定正式取消本次展覽及春節期間的相關活動規劃。陳昇原定的展期是從7日開始，也會在初五舉辦彈唱會，但台南市美術館卻在前2天（5）日發布聲明，解釋因今年起館舍縮減（2館移交），因經費籌措與執行時間緊迫，導致「館內展覽審查程序在開展前未能完成」，因此一度忍痛決定「延期辦理」，並承諾補正程序。但在延期公告發出後四天，展覽計畫卻急轉直下。南美館於9日發出的最新公告中指出，因「陳昇團隊提出取消合作之意向」，館方尊重創作團隊的整體考量，並依循展覽審議及檔期管理程序，最終做出取消本次展覽與相關活動的決定。此次展覽風波起因於臉書粉專「靠北藝術」的多篇投稿，部分藝術界人士質疑在美術館舉辦商業性質較重的個展，是否會排擠到其他認真撰寫補助企劃的藝術家與策展人權益，擔憂藝術主體性受影響。同時，也有網友重提陳昇過去的爭議事件，認為在爭議未完全平息前辦展似乎不妥。面對外界紛擾，陳昇團隊選擇主動喊卡。回顧2023年7月的性騷風波，當時一名女設計師在臉書發文指控陳昇曾在2019年對她性騷擾，詢問她願不願意發生關係，同時抓她的手，要她喝酒，讓她嚇得趕緊離開現場。對此，陳昇在事件發生後的專輯記者會上公開道歉：「I’m really sorry about this」。當時他坦言自己過去有大頭症，自嘲是個「蠢叔叔」，在蠢會議裡講了一堆蠢話，並感謝對方「一巴掌把我人設打回5、60分」。陳昇當時表示，這件事讓他重新檢討自己，花了65年才學會校正態度，並直言：「還好老天再給我五年、十年，我要證明我是一個好人。」