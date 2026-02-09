距離2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）開賽不到1個月，美國媒體《The Athletic》今（9）日分析奪冠熱門美國隊與多明尼加隊的陣容，《The Athletic》認為本屆美國隊陣容具備「多功能性」，選手能夠清楚理解自己的角色，在關鍵時刻發揮奇效。《The Athletic》指出，多明尼加隊的建隊方針與美國隊思維相似，整體陣容甚至略微領先衛冕軍日本隊。
美國隊具備「多功能性」球員 德羅薩：「選手理解自己的角色」
《The Athletic》指出，毫無疑問，美國隊的名單依舊星光熠熠，滿是賽揚獎得主、MVP贏家、全明星球員以及未來的大聯盟門面。但這屆的不同之處在於，陣中納入了許多功能型球員與後援投手，他們能在一場比賽中關門救援，也能在另一場比賽的第7局上場救火。
本屆美國隊的多功能性是與2023年陣容最大的區別，總教練德羅薩（Mark DeRosa）在接受《The Athletic》採訪時強調，球隊構成是選才過程中最關鍵的一環，「頂尖球星坐鎮每個位置是理所當然的。」德羅薩表示，球員必須理解自己的角色，「打線安排、誰先發、誰接手第2任投球、哪些牛棚戰力能負擔1.1局，以及誰能負責鋪路給下一位投手。」
克蕭、惠特洛克定位長中繼 美國隊找到球數限制解方
上一屆美國隊，阿隆索（Pete Alonso）、塔克（Kyle Tucker）與小威特（Bobby Witt Jr.）都曾是板凳選項，小威特甚至幾乎沒有上場機會。3年後的今天，德羅薩擁有克勞-阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）的速度與中外野守備，以及圖朗（Brice Turang）和克萊門特（Ernie Clement）的內野守備深度，這在搶分困難的關鍵時刻將發揮奇效。
此外，2023年曾出現辛格（Brady Singer）在5：11的慘敗中被迫硬吃2局，導致隔天林恩（Lance Lynn）壓力倍增的情況；而本屆陣容中的克蕭（Clayton Kershaw）與惠特洛克（Garrett Whitlock）則提供了真正的長中繼選擇。
多明尼加陣容更勝日本？ 美媒認為建隊思維與美國相似
在眾人屏息期待美國隊與日本隊可能的冠軍戰重演時，多明尼加隊已悄然組建了一支足以衝擊冠軍的勁旅。《The Athletic》指出，從帳面實力來看，這可以說是本屆第2強的陣容，甚至略微領先日本隊。與美國隊的建隊思維相似，總教練普荷斯（Albert Pujols）與總經理克魯斯（Nelson Cruz）強調了比賽後半段與跨日投手調度的靈活性。
珀多莫（Geraldo Perdomo）與佩尼亞（Jeremy Pena）可輪替游擊；擁有8分守備進階指標OAA的山塔納（Carlos Santana）則能在比賽末段替換小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）上場守一壘。此外，擁有一名具備頂尖衝刺速度與強勁擊球初速的歐尼爾·克魯茲（Oneil Cruz）更是如虎添翼。
多明尼加奪冠隱憂無關陣容 籤表才是阻礙
儘管多明尼加隊的先發輪值與美國相比稍顯薄弱，但仍極具競爭力，由艾爾康塔拉（Sandy Alcantara）、桑契斯（Cristopher Sanchez）、塞佛里諾（Luis Severino）與貝約（Brayan Bello）坐鎮。多明尼加隊的牛棚策略將是動用多名後援投手，包括多明格茲（Seranthony Dominguez）、多瓦爾（Camilo Doval）與烏里貝（Abner Uribe），為全明星守護神埃斯泰維茲（Carlos Estevez）鋪路。
不過《The Athletic》認為，多明尼加隊的奪冠隱憂與陣容無關，取決於籤表，多明尼加隊與委內瑞拉隊身處D組，是小組賽的大熱門，但其中一隊很可能必須在8強賽面對日本隊，才能挺進準決賽。
