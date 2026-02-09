我是廣告 請繼續往下閱讀

▲目前隅田知一郎已入選日本隊的支援隊員（Support Players），若球隊需要一名能處理多局數、且具備先發底子的投手來重組防線，隅田無疑是井端監督手中的第一張王牌。（圖／記者葉政勳攝）

▲金丸夢斗已被列為3月2日、3日熱身賽的備選名單，雖然身為左投與平良屬性不同，但在教練團的高度信任下，這位潛力黑馬極有可能直接躍升進入正式名單。（圖／日本隊官網）

▲藤平尚真最令球迷印象深刻的表現，莫過於2024年世界12強賽，當時他出賽6場，共投6局，送出12次三振，僅被敲出4支安打，防禦率極為優異。（圖／記者葉政勳攝）

▲杉山一樹不僅最快球速可以達到160公里，其防禦率1.82亦反映出他在關鍵時刻的冷靜。憑藉著目前優異的調整近況與威懾力，他絕對是遞補平良空缺的強力競爭者。（圖／翻攝自X）

2026年世界棒球經典賽即將於今年3月拉開序幕，力爭二連霸的日本國家隊「侍 Japan」日前已公告30人完整名單。然而，衛冕之路卻在開賽前蒙上陰影，西武獅隊主力投手在春訓中遭遇左小腿拉傷，這讓他的參賽前景投下了巨大變數。若平良海馬最終被迫退出，總教練井端弘和勢必得從「支援選手」中尋求替代戰力，本文將深度分析三位最有機會遞補進入正選名單的強力人選。作為平良海馬在西武獅隊的戰友，被視為最穩定的遞補選項。他在職棒賽季中展現了極佳的續航力，不僅能勝任先發輪值，在國際賽中更具備「長中繼」的高度功能性。2025年賽季隅田知一郎出賽23場（159又2/3局），防禦率僅2.59，並首次取得單季10勝，還奪下149次三振。身為稀有的左投戰力，他在過去兩個賽季展現出的穩定壓制力與抗壓性，早已獲得教練團認可。目前他已入選日本隊的支援隊員（Support Players），若球隊需要一名能處理多局數、且具備先發底子的投手來重組防線，隅田知一郎無疑是井端監督手中的第一張王牌。如果教練團希望直接對位補強平良海馬留下的牛棚空缺，中日龍隊的則是「最現實且直接」的選擇。2025年松山晉也出賽53場（52又2/3局），繳出 46次救援成功，5次中繼成功，72次三振，防禦率1.54的超水準成績，且他更擁有優異的奪三振能力。在最近一場的日韓交流賽中，松山晉也僅投一局便展現出宰制力，無失分安全下莊。事實上，在最初名單討論時，松山晉也就曾被提及為本屆WBC終結者的潛在人選，雖然最後意外落選，但他在高壓狀態下的投球表現仍令人印象深刻。若日本隊需要一名能立即在球賽後段拆彈的救援投手，松山晉也將會是首選。除了成名已久的職棒前輩，中日龍隊的「超級新人」或許也有機會成為最令人驚艷的候選人。金丸夢斗從關西大學畢業後，於2024年選秀首輪指名入團，隨即在2025年新秀賽季繳出防禦率2.61的頂尖成績。早在大四時期，他就曾「跳級」入選國家隊對抗歐洲聯賽，優異的投球機制與獨特的球路讓井端弘和教練讚不絕口。目前他已被列為3月2日、3日熱身賽的備選名單，雖然身為左投與平良屬性不同，但在教練團的高度信任下，這位潛力黑馬極有可能直接躍升進入正式名單。東北樂天金鷹隊的，無疑是近年最勵志的職棒故事之一。2025年他從艱難的Tommy John手術中奇蹟般復出，並迅速找回受傷前的壓制力。西口直人於2025年繳出31次救援成功以及超優異的1.07防禦率。身為一名具備高度穩定性與奪三振能力的後援右投，他在去年11月的日韓交流賽中已向教練團證明自己，若平良海馬缺陣，西口直人將是維持牛棚深度的絕佳選擇。福岡軟銀鷹的在2025賽季迎來職業生涯的巔峰。他在賽季中期扛下守護神重任，全季出賽 65 場，狂飆31次救援成功與平良海馬並列聯盟第一，更寫下高達11.89的恐怖三振率（K/9）。杉山一樹不僅最快球速可以達到160公里，其防禦率1.82亦反映出他在關鍵時刻的冷靜。憑藉著目前優異的調整近況與威懾力，杉山一樹絕對是遞補空缺的強力競爭者。同樣效力於樂天的，是名單中最具國際賽抗壓性的投手。2025年他扛起多種角色，全季出賽62場，繳出防禦率2.11的好表現並進帳12次救援成功與21次中繼成功。藤平尚真最令球迷印象深刻的表現，莫過於2024年世界12強賽，當時他出賽6場，共投6局，送出12次三振，僅被敲出4支安打，防禦率極為優異。這份豐富的國際賽經驗與在關鍵時刻抓三振的能力，使他成為教練團心中最可靠的替補保險。