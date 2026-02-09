我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）即將於3月點燃戰火，各國強權進入最後備戰階段。中華隊30人名單於6日正式公布後，國際各界評價不一。儘管美媒《CBS Sports》曾冷評中華隊隊僅是「志在參加」，但大聯盟權威記者莫洛西（Jon Morosi）在官方節目《MLB Network》中大膽分析，認為身處C組的中華隊，晉級8強的機率高於傳統強權韓國。台灣隊在本屆賽事被分在C組，與衛冕軍日本、宿敵南韓等隊伍同場競技。在爭奪僅有的2席晉級資格中，日本隊已被視為穩操勝券，因此剩下的1個名額成了台韓之爭。莫洛西指出，台灣隊前年（2024年）在12強賽事中勇奪冠軍，這份王者氣勢延續至今，球隊整體的競技狀態與士氣都處於高點。他分析：「以分組第2名晉級的機會，台灣稍微高於韓國。」雖然南韓戰力較上屆顯著提升，但在國際賽的對戰氣氛上，台灣顯得更具優勢。韓國隊為了洗刷連3屆無緣8強的恥辱，本次陣容堪稱「史上最強」。除了本土巨星李政厚、金慧成外，更破天荒網羅了4名具大聯盟（MLB）資歷的韓裔混血好手，包括德寧（Dane Dunning）、歐布萊恩（Riley O’Brien）、惠特康（Shay Whitcomb）及瓊斯（Jahmai Jones），全隊共有7人擁有大聯盟資歷。然而，莫洛西特別點名關注睽違17年重返經典賽、現年38歲的強投柳賢振。他直言：「我真的很好奇，這位傳奇左投的油箱裡還剩下多少油？」柳賢振的續航力與經驗能否轉化為勝場，將是南韓晉級的變數。此外，莫洛西也給予起亞虎球星金倒永高度評價，提醒球迷這屆賽事必須密切關注其表現。面對南韓的大聯盟軍團，中華隊同樣祭出被評為「史上最強」的30人名單。上屆表現震撼國際的張育成重返國家隊，搭配在小聯盟穩定成長的鄭宗哲、林子偉等好手。另外，本屆中華隊延攬兩位具大聯盟背景的台裔球員費爾柴德（Stuart Fairchild）與龍恩（Jonathon Long），大幅強化攻擊深度。還擁有數名動輒投出150公里以上的火球男及資深旅外名將鎮守，被日媒評價為「需要高度警戒的對象」。WBC官方社群臉書也特別選用鄭宗哲、張育成及林子偉三人作為預熱封面圖，顯示出國際賽場對台灣戰力的重視。隨著3月開戰日期逼近，這場「台韓晉級保衛戰」已成為全球球迷與專業分析師眼中的焦點對話。