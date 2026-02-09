紐約洋基隊近期傳出重磅補強消息。生涯在大聯盟（MLB）累積372發全壘打的前國聯MVP得主高施密特（Paul Goldschmidt），在球季結束成為自由球員後，終於確定重返紐約。根據美媒《紐約郵報》資深記者薛爾曼（Joel Sherman）披露，雙方已達成共識，高施密特將連續兩年以一年400萬美元（約合新台幣12.6億元）的短約加盟洋基，在新賽季繼續披上條紋戰袍。
合約細節曝光 激勵獎金拿滿可達600萬
報導指出，現年38歲的高施密特與洋基簽下的是一紙價值400萬美元的合約。為了激勵這位老將保持出賽效率，合約中另外附帶了依據打席數計算的激勵獎金，最高可再領到200萬美元。若高施密特能穩定出賽並拿滿激勵金，其年度總薪資將達到600萬美元（約1.89億台幣）。
高施密特去年首度加盟洋基，全季出賽146場，繳出10轟、45分打點，打擊率2成74的成績。儘管全壘打產量較巔峰時期有所下滑，但他在一壘端的守備穩定性與休息室的領袖氣質，仍是洋基最終決定與其續緣的主因。
鐵人紀錄傳奇 生涯累積372轟戰功彪炳
高施密特的大聯盟生涯始於2011年的響尾蛇隊，2019年轉戰紅雀，並在2022年榮膺國聯MVP。在他15個職業賽季中，戰功極其輝煌，其生涯7度入選明星賽，擁有4座金手套獎、5座銀棒獎，並拿過2屆漢克阿倫獎。
自2015年起高施密特已連續11個球季未曾進入傷兵名單，上一次受傷已需追溯至2014年。過去11年內他累計出賽1611場，為全大聯盟同期最高紀錄。
披上國家隊戰袍 預計從替補出發領導球隊
除了重返洋基，高施密特日前也正式入選了2026年世界棒球經典賽（WBC）美國隊的30人名單。這將是他繼2023年第五屆賽事後，生涯第三度征戰經典賽舞台。身為陣中資歷最深的前輩之一，他將帶著豐富的國際賽經驗再度為國效力。
洋基球團表示，新球季預計仍會安排高施密特從替補身分打起。雖然洋基在休賽季的首選補強名單原本並非高施密特，但在雙方磨合一年且目前並未獲得其他球隊更好報價的情況下，高施密特決定重返洋基，以老將身分帶領年輕球員衝擊世界大賽。
消息來源：紐約郵報
我是廣告 請繼續往下閱讀
報導指出，現年38歲的高施密特與洋基簽下的是一紙價值400萬美元的合約。為了激勵這位老將保持出賽效率，合約中另外附帶了依據打席數計算的激勵獎金，最高可再領到200萬美元。若高施密特能穩定出賽並拿滿激勵金，其年度總薪資將達到600萬美元（約1.89億台幣）。
高施密特去年首度加盟洋基，全季出賽146場，繳出10轟、45分打點，打擊率2成74的成績。儘管全壘打產量較巔峰時期有所下滑，但他在一壘端的守備穩定性與休息室的領袖氣質，仍是洋基最終決定與其續緣的主因。
鐵人紀錄傳奇 生涯累積372轟戰功彪炳
高施密特的大聯盟生涯始於2011年的響尾蛇隊，2019年轉戰紅雀，並在2022年榮膺國聯MVP。在他15個職業賽季中，戰功極其輝煌，其生涯7度入選明星賽，擁有4座金手套獎、5座銀棒獎，並拿過2屆漢克阿倫獎。
自2015年起高施密特已連續11個球季未曾進入傷兵名單，上一次受傷已需追溯至2014年。過去11年內他累計出賽1611場，為全大聯盟同期最高紀錄。
披上國家隊戰袍 預計從替補出發領導球隊
除了重返洋基，高施密特日前也正式入選了2026年世界棒球經典賽（WBC）美國隊的30人名單。這將是他繼2023年第五屆賽事後，生涯第三度征戰經典賽舞台。身為陣中資歷最深的前輩之一，他將帶著豐富的國際賽經驗再度為國效力。
洋基球團表示，新球季預計仍會安排高施密特從替補身分打起。雖然洋基在休賽季的首選補強名單原本並非高施密特，但在雙方磨合一年且目前並未獲得其他球隊更好報價的情況下，高施密特決定重返洋基，以老將身分帶領年輕球員衝擊世界大賽。
消息來源：紐約郵報