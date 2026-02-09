我是廣告 請繼續往下閱讀

▲趙正平自爆對老婆大小聲，讓同場來賓王思佳（如圖）聽了立馬跳腳，直呼：「願意嫁給你就不錯了。」（圖／中天電視提供）

藝人趙正平於2024年3月梅開二度，與交往兩年多、小22歲的空姐女友登記結婚，近日他在節目《綜藝OK啦》抱怨老婆是個慢郎中，更忍不住對她大小聲，直言「我是個性很急的人，講話就會比較不耐煩、有點命令式的，但我是對事不對人」。另外，趙正平也透露和老婆的價值觀很不同，爆料自己的錢都快被花光了。趙正平婚後甜蜜，但近來卻在節目上抱怨，坦言自己個性很急，然而老婆卻是慢郎中，「我就會覺得出個門、點個菜怎麼這麼慢，講話就會比較不耐煩、有點命令式的，但沒有惡意，那太太不能接受我這樣，因為沒人這樣對過她」。對此，同場來賓王思佳聽了立馬跳腳，直呼：「願意嫁給你就不錯了，又不是來給你兇的。」趙正平強調這只是他的說話習慣，並不是對老婆沒禮貌，但王思佳還是對這解釋不滿意：「所以我們就要習慣被罵囉？長相已經很沒禮貌了，講話還要那麼大聲，雖然這是你的習慣，但人家也是父母疼愛的女兒。」除此之外，趙正平也透露自己和老婆的價值觀很不同，甚至還表示自己的錢都快被花光了：「我一直都很受不了女生買東西隨心所欲沒有節制，像妳們女生都很喜歡包色，我們男生就是要什麼買什麼，買一樣就好。」不過，趙正平其實私下十分寵妻，曾透露記住愛妻喜歡吃什麼是基本，也從沒讓對方做過家事，老婆懷孕期間他更是無微不至的照顧，不僅每天早上現打豆漿，每2天就會燉一次燕窩給太太喝，暖男行徑讓眾人讚嘆。