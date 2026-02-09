我是廣告 請繼續往下閱讀

▲白富美網紅Amanda其實就是蔡幸娟（右）的獨生女蛋蛋（左）。（圖／蔡幸娟幸福共嬋娟臉書）

▲蛋蛋一度關閉Threads，今日又再度開放，最新貼文停在昨日發布的退網宣言。（圖／Thread＠__amanda.614）

▲蛋蛋去年因在Threads分享搭私人飛機出國的美照爆紅，全身上下幾乎都是名牌。（圖／Thread＠__amanda.614）

資深女星蔡幸娟有「小鄧麗君」的封號，人美歌聲甜的她也將好基因遺傳給女兒蛋蛋（謝方易），蛋蛋靠著分享穿搭、出遊的美照在Threads上以「白富美」的形象爆紅。如今真實身分曝光後，面對外界的高度關注，她似乎不太適應，因此昨（8）日發文宣布：「我要離開脆一陣子了」。蛋蛋也承諾之前提到的募款活動還是會進行，決定將自己用不到的名牌衣服、飾品便宜賣出。蛋蛋去年底用英文名「Amanda Hsieh」在Threads發文，分享自己和媽媽、奶奶搭私人飛機出國旅遊的照片，因此引發外界關注。不少人好奇蛋蛋的身分，猜測她是大企業的千金，蛋蛋的Threads追蹤人數更在短短幾個月時間就飆到8萬，人氣超旺，但也因此被挖出真實身分，其實就是蔡幸娟與前夫謝孔忠的女兒。面對身分曝光的輿論，蛋蛋第一時間選擇將Threads關閉、IG帳號也轉為私人。但她今日又再度恢復Threads，並透過串文向粉絲宣布：「我要離開脆（Threads）一陣子了！」蛋蛋首先感謝粉絲一路以來的支持和鼓勵，讓交友圈不大的她，感受到許多來自網路上的溫暖，「 I’m very very grateful（我真的很感激）但我決定先專心讀書 + 好好來策劃一下這次賣衣服／飾品的募款活動」。蛋蛋說自己在與媽媽聊完天後，「決定大部分都便宜賣，就當作你們在捐款同時也順便挑自己喜歡的東西吧」。目前即將大學畢業的蛋蛋表示自己要專心考金融相關證照，預計畢業後大約在今年6至9月間才會舉行義賣活動，將自己用不到的名牌衣服、飾品便宜出清。為了這些規劃，她因此決定減少使用網路，「我真的太容易分心，螢幕時間有點誇張」，蛋蛋更幽默地說：「我如果之後又回來發文，我就是小丑，請公審我」，最後還不忘祝大家新年快樂，身體健康。粉絲看到蛋蛋的退網宣言也紛紛留言，「加油，妳會能夠專注於妳目前的理想目標的」、「今天看到新聞看到你被肉搜說是誰誰女兒，替你心疼，希望你之後還會回來脆分享生活，好喜歡你的文章」、「支持妳的決定，也祝妳新年快樂，唸書+策劃的過程也要好好休息哦」、「祝人美心善的妳一切順利」。