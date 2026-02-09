距離2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）開賽不到1個月，隸屬《FanSided》旗下網站《Away Back Gone》的克里夫蘭守護者隊官網記者帕拉泰拉（Henry Palattella）今（9）日點出與守護者隊有關的3個看點，其中包含擁有張育成、費爾柴德以及吉力吉撈．鞏冠的中華隊，「雖然他們不會在預賽直接擋到美國隊的路，但對於守護者隊的球迷來說，中華隊的比賽絕對是必看的亮點。」
第一看點：守護者球星拉米瑞茲未參賽
本屆經典賽，共有9位守護者體系的選手參賽，分別是巴拿馬隊艾倫（Logan Allen）、澳洲隊巴札納（Travis Bazzana）、義大利隊德露西婭（Dylan DeLucia）、費斯塔（Matt Festa）、哥倫比亞隊弗里亞斯（Dayan Frias）、加拿大隊奈勒（Bo Naylor）、威爾金森（Matt Wilkinson）、以色列隊普拉格（Ryan Prager）以及中華隊費爾柴德（Stuart Fairchild）。
帕拉泰拉點出3個關注焦點，首先是不會參賽球星拉米瑞茲（Jose Ramirez） ，帕拉泰拉認為拉米瑞茲決定不代表多明尼加隊參賽，這具有相當大的影響。儘管多明尼加擁有卡米內羅（Junior Caminero）和馬查多（Manny Machado）2位頂尖三壘手，但拉米瑞茲顯然仍是三壘位置的首選。
雖然有其他媒體指出，拉米瑞茲可能會在第2輪賽事才加入多明尼加隊，但他在首輪的缺席可能會造成重大影響。無論拉米瑞茲是否會在第2輪歸隊，顯然他已決定將守護者隊的2026賽季視為首要任務。
第二看點：多明尼加隊充滿「前守護者」身影
帕拉泰拉點出的第2個看點是多明尼加隊名單中充滿「前守護者」的身影，雖然拉米瑞茲不在多明尼加隊的陣容中，但不代表這支球隊沒有守護者隊的影子。事實上，隊中有三位前守護者球員卡米內羅、山塔納（Carlos Santana） 和羅薩里奧（Amed Rosario），這三人在守護者隊史上各具代表性。
雖然卡米內羅從未為守護者隊在大聯盟打過1局，但當初把他交易走的決定，至今仍被視為球隊近代史上最糟糕的交易之一。而羅薩里奧則是當初林多爾（Francisco Lindor）交易案的回報之一，他在克里夫蘭期間儘管發展可能未如預期，但仍是一名表現稱職的球員。
至於山塔納的入選則是對多明尼加棒球輝煌歷史的一種致敬，他是2013年多明尼加奪冠陣容的成員。這位40歲的老將近期剛與響尾蛇隊簽下1年合約，雖然隊中還有小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.） 和威爾斯（Austin Wells）等球星，山塔納可能不需要負擔太多上場時間，但他仍是陣中極具價值的休息室領袖。
第三看點：費爾柴德、張育成、吉力吉撈・鞏冠皆效力中華隊
帕拉泰拉的第3個看點則是中華隊，「雖然守護者球迷在2023年經典賽前就知道張育成，但他那年打出史詩級的表現，讓他聲名大噪。」當時張育成預賽出賽4場，繳出2轟、8打點、打擊率4成38的驚人成績。
帕拉泰拉指出，張育成現在回到了實力更強的中華隊，「這支隊伍充滿了與守護者的聯繫。除了張育成，名單中還有前守護者體系的捕手吉力吉撈・鞏冠，以及剛簽下小聯盟約、預計擔任外野手的費爾柴德。」帕拉泰拉也介紹中華隊在2023年因戰績平手後的比分計算被淘汰，導致2026年必須從資格賽打起，而他們正是靠著張育成的強勢表現再次殺回正賽。
