隨著2026年世界棒球經典賽名單正式發布，效力於美職小聯盟的台裔好手隆恩（Jonathon Long）綽號：（龍仔）入選成為最大亮點之一。這段尋才過程寫下了台灣棒壇的一段佳話：從 PTT 鄉民的一篇介紹文開始，歷經網友集氣敲碗、中職會長蔡其昌親自赴美延攬，最終促成這位重砲手披上國家隊戰袍。隨著入選消息引發全台轟動，網友紛紛湧入當初的PTT貼文朝聖，但原PO鄉民卻低調表示，希望大家將焦點回歸球場。這一切的起源要追溯至去年5月，一名網友在 PTT 以「小聯盟台灣血統球員」為題發文，透露得知一位成績優異的小聯盟球員，「是我老婆家的親戚，母親是台灣人」。文章一出立刻引發暴動，網友看到該球員恐怖的數據後紛紛留言：「怎麼這麼會藏！」並瘋狂Tag中職會長蔡其昌。該文隨後被轉發至 Threads，蔡其昌也現身留言「收到」，正式開啟了這場官方與民間聯手的徵召行動。根據入選時的數據，在小聯盟職業生涯中，展現了極其穩定的砲火，平均，更外帶。如此全方位的打擊數據，對台灣隊來說是極為珍貴的戰力補充。為了展現誠意，蔡其昌會長去年7月更親自與秘書長楊清瓏、前旅美名將郭泓志赴美，深入洛杉磯與隆恩及其家人面談。在兩度拜會與到家中作客後，感受到隆恩的外公、外婆等親屬對台灣的深厚情感，也確認了他效力台灣隊的強烈意願。在隆恩正式入選後，許多網友重返當年的PTT貼文留言，封原PO為「最強地下情蒐」及「入選最大功臣」。面對排山倒海的讚譽，原PO昨日特別發文回應，表示自己只是搭起了第一座橋樑，真正的推手是聯盟團隊的專業與球員本身的實力。他誠懇呼籲大家不要過度神化這篇文章，而是應該將焦點和掌聲留給即將備戰的球員以及幕後的情蒐團隊，期盼國人齊心在3月為這支「夢幻台灣隊」加油。