▲近藤健介作為日職頂尖的「選球機器」，連續多年上壘率突破四成，是銜接攻勢的最佳人選。（圖／美聯社／達志影像）

隨著2026年世界棒球經典賽腳步逼近，日本隊「侍 Japan」的先發打序成為球迷熱議焦點。特別是當家球星本季在美職展現出驚人的盜壘與推進能力，讓「大谷一棒」的構想再度浮上檯面。若大谷確定扛下開路先鋒，如何排定第二棒以延續攻勢？目前日媒與專家普遍認為，擁有極高上壘率與戰術執行力的，將是最完美的「核彈頭搭檔」。大谷翔平不僅全壘打產量驚人，更擁有頂尖的跑壘破壞力。將他排在第一棒，除了能確保他在首局就給予對手先發投手正面衝擊，大谷極高的保送率也讓他時常成為壘上的威脅。當對手投捕需分心提防大谷盜壘時，後續打者的進攻空間將大幅增加。這種「強力型一棒」的配置，能讓日本隊在開賽就掌握主動權。若大谷成功站上壘包，第二棒的任務便是穩定將他送上得分圈。近藤健介作為日職頂尖的「選球機器」，連續多年上壘率突破四成，是銜接攻勢的最佳人選。近藤具備卓越的戰術執行力，無論是反方向攻擊或球種纏鬥，都能穩定將跑者推進，即便大谷首打席出局，近藤極高的上壘能力也等同於「第二個開路先鋒」，能持續為後續中心打者創造打點機會。此外，身為左打的近藤擅長觀察球路，能幫助後方的重砲群更精準掌握對手狀態。在「大谷—近藤」的前兩棒組合後，日本隊中段棒次預計由等強打者坐鎮。這種排列方式將使對手面臨前所未有的心理壓力：從一棒的速度壓迫，到二棒的纏鬥消磨，再到中心長打群的火力重擊。井端弘和教練如何調度這套打序，將決定日本隊在本屆賽事中進攻節奏的基調。