▲台鋼雄鷹洋砲魔鷹今日抵達訓練基地「皇鷹學院」，見到許久不見教練、隊友，彼此送上熱情擁抱、關心近況。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼雄鷹洋砲魔鷹今日抵達訓練基地「皇鷹學院」，看到與總教練洪一中關心近況。（圖／台鋼雄鷹提供）

台鋼雄鷹洋砲魔鷹（Steven Moya）已經抵達台灣，今（9）日完成體檢之後，先到球隊基地「皇鷹學院」熟悉環境，大讚基地「Really Good！」見到許久不見教練、隊友，彼此送上熱情擁抱、關心近況，隊友曾子祐更直接跳到魔鷹身上，顯示出2人的好交情，雄鷹球團表示，魔鷹預計明（10）日投入球隊春訓。魔鷹自2024年入團，是雄鷹隊史首名洋砲，來台首年猛轟30發全壘打，絢爛全壘打秀吸引球迷目光，2025球季再以25轟蟬聯全壘打王，為打線注入猛烈砲火。休賽季雄鷹針對洋將佈局，率先與魔鷹完成續約，包含激勵獎金以及安家津貼等，新球季合約總值69.5萬美元（約2188萬新台幣）。雄鷹在1月10日展開新球季春訓，並且將訓練場地轉移至自建的訓練基地「皇鷹學院」，魔鷹抵達台灣、完成體檢後，今日先到皇鷹學院熟悉環境，並且大讚「Really Good！」看到許久未見的隊友、球員，魔鷹熱情送上擁抱，與總教練洪一中、打擊教練路易士（Luis Santos）關心近況，隊友曾子祐更直接跳到魔鷹身上，顯示出2人的好交情。魔鷹預計明日投入新球季春訓，雄鷹休賽季除了與魔鷹完成續約，也跟艾速特（Eric Stout）、後勁（Bradin Hagens）繼續合作，2人預計本週抵台報到，櫻井周斗則是於1月底投入春訓，另外還有測試洋將Christian Allegretti。雄鷹預計2月13日、14在澄清湖球場與經典賽中華隊打熱身賽。