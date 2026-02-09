我是廣告 請繼續往下閱讀

▲白冰冰向觀眾喊話，「除夕夜可以看我『TW ICE台灣冰』的表演」。（圖／民視提供）

▲白冰冰（中）平時偷偷練舞，希望能讓觀眾看得開心。（圖／民視提供）

70歲女星白冰冰今年除夕將在2026《民視第一發發發》演出，帶來網友敲碗「TW ICE台灣冰」表演，化身周子瑜與子弟兵「Give ME Five」一起大跳韓國女團TWICE的〈Like OOH-AHH〉。白冰冰近來賣力練舞，尷尬說：「要我屁股旋轉扭，真的有點不好意思啦！」不過希望除夕夜能夠逗大家開心。白冰冰與旗下女團「Give ME Five」成員張家瑜、張羽靚、許芷芸、黃宥臻、張思媛將在除夕夜帶來精彩表演，笑說：「沒買到TWICE演唱會的票沒關係，除夕夜可以看我『TW ICE台灣冰』的表演。」不過要跟著13到15歲的年輕女孩們一起跳舞，也讓白冰冰感到不好意思，直呼：「我還請教她們這些小女孩要怎麼扭。」Give ME Five隊長張家瑜說：「其實冰姐音感很好又好學，舞蹈學習得很快，對於我們常跳舞很簡單，但她很少這樣唱跳可愛風格，她真的很厲害。」其他成員透露看到冰姐偷偷練舞，真的很努力；白冰冰則搞笑說：「這些小女孩不敢說我不好，怕回去被我打。」表示長輩就是要這樣接受新事物多跟這些孩子們相處。去年TWICE來台開唱，有網友就將TWICE的巡迴演唱會宣傳海報，改P圖成白冰冰，並笑稱她是「TW ICE」，圖片在網路瘋傳，連白冰冰本人也看到了，在臉書發文回應：「為廣大的歌迷們高興～他們喜歡的韓國女子團體TWICE就要來台灣表演了，大家在摩拳擦掌努力搶票之際，網友的創意令人莞爾。」