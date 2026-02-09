我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽開打在即，台灣隊本次徵召多位旅美小聯盟火球男組成「海歸連線」，名單中投手天賦個個無庸置疑，但國際賽高張力下的適應能力與控球風險，也成為教練團甜蜜的負擔。回顧台灣棒球史，旅外投手一直是國家隊的雙面刃，如何複製前輩的輝煌、避免慘案重演，調度時機將決定台灣隊的命運。提到旅外投手回饋國家隊，絕對是經典。他在2013年WBC首輪對澳洲投6局無失分，複賽對日本更是展現6局無失分的完美壓制，生涯在經典賽累計12局防禦率為完美的，展現大聯盟等級的強大心理素質。另一位則是過往在經典賽以及12強皆曾有亮眼成績的。他在2017年對荷蘭後援4.1局僅失1分，2019年12強賽更是對波多黎各、墨西哥繳出主宰級表現。這類旅外投手擁有紮實的實戰基礎與大心臟，回到國家隊後往往能發揮「一夫當關」的作用。然而，旅外光環並非絕對的勝利保證，過去如鄧愷威或李振昌等好手，都曾因控球走鐘或國際賽極大壓力下遭遇亂流，這說明了旅外選手在短期賽中的不確定性。由於旅美選手長期在美式體系下訓練，回到台灣後需克服時差、氣候，以及與捕手間的默契配合，加上小聯盟賽季尚未開始，選手的投球數限制與實戰手感往往最難掌握。若教練團無法精準掌握選手當下的身心狀態，極可能在瞬息萬變的戰局中面臨調度難題。本次入選的旅美投手中，不乏球速突破 155 公里的悍將，但從2025年的實戰數據來看，確實存在天賦與狀態波動並存的挑戰。例如在響尾蛇3A雖然展現高三振率，但季中保送次數略增；雖在2A及3A穩步攀升，但面對大聯盟等級的強打，穩定性仍是未知數。至於年輕的，雖然在2025年球季持續進化，但尚未經歷過如此高等級的國際賽洗禮。因此教練團必須精準判斷每位投手的性格，考量到旅外球員狀況較難遠端即時掌握，這群有天賦的「美式火球軍團」究竟能發揮幾成戰力，若能延續王建民般的宰制力，台灣隊突破重圍重返八強也許不是夢。