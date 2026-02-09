距離2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）開賽不到1個月，大聯盟官網整理從2006年首屆至今9大有趣且難以追平的紀錄，其中陳鏞基的單場4長打被點名是經典賽最古老的紀錄之一，且至今無人超越。日本隊頭號球星大谷翔平上屆奪下MVP，若本屆能連莊，將追平前輩松坂大輔的紀錄。
📍美國隊小葛瑞菲單場7分打點
2006年首屆經典賽，效力美國隊的小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）在3月10日對陣南非時，單場狂掃7分打點。自此之後，沒有任何打者能平這項紀錄。岡薩雷斯（Adrian González）曾在2009年交出單場6分打點，最為接近。在小葛瑞菲2671場的大聯盟生涯中，僅有一次單場達到7分打點以上（2000 年效力紅雀時單場8分），但他僅參加6場經典賽就達成此舉。
📍日本隊松坂大輔2座MVP
松坂大輔在2006年與2009年連莊前2屆經典賽的MVP，成為日本隊奪冠的核心。他在這2屆賽事中展現宰制力，6場先發、27.2局投球中防禦率僅1.95。2屆賽事各拿3勝，生涯累積6勝也是經典賽史上勝投王，事實上，其他投手最多僅拿到3勝。值得注意的是，大谷翔平已奪得2023年MVP，若他參與2026年賽事，將有機會挑戰平紀錄。
📍多明尼加隊希門尼斯、波多黎各隊德利昂單場10次三振
在大聯盟單場10次奪三振並不罕見，但在經典賽卻難如登天，因為投手有嚴格的用球數限制。然而，希門尼斯（Ubaldo Jimenez）在2009年對荷蘭時，僅用4局就飆出10K。這項紀錄高懸多年，直到2023年才被波多黎各的德利昂（Jose De Leon）平紀錄。那場面對以色列的比賽，波多黎各在8局提前結束時，達成了一場合力無安打比賽。
📍加拿大隊摩爾諾跨屆多次單場4安打
能參加2屆經典賽已屬不易，能在2屆比賽中各打出一場「4安打比賽」更是驚人。加拿大好手摩爾諾（Justin Morneau）在 2009年對義大利與2013年對墨西哥時，都交出了5支4且含 2 支二壘安打的成績。他是目前唯一一位在經典賽生涯中擁有2場以上4安打比賽的人。
📍多明尼加隊羅尼單屆7次救援成功
羅尼 （Fernando Rodney）單屆7次救援成功不是生涯紀錄，而是單屆成績。2013年經典賽，羅尼在8場出賽中7次救援機會全部關門成功，期間7.1 局僅被敲1安。他的表現是多明尼加當年以8戰全勝奪冠的關鍵。其他投手在單屆賽事中最多僅有 3 次救援成功。
📍英國隊福德最年輕的全壘打者
要在經典賽開轟很難，要在20歲時開轟更難。2023年，在福德（Harry Ford）於2025年 9月代表水手隊登上大聯盟前2年，他便在經典賽為英國隊擊出全壘打，當時他年僅20歲又19 天。有趣的是，同一場比賽中，加拿大的凱西（Owen Caissie）也以20歲又247天之齡開轟，曾短暫成為紀錄保持者。
📍加拿大隊惠特擔任6屆總教練
惠特（Ernie Whitt）在今年將再次帶領加拿大隊，創下連續6屆參賽的紀錄。要達成這項成就需要健康、穩定的成績與信任。他在這項職位上帶過包括摩爾諾、弗里曼（Freddie Freeman）以及沃托（Joey Votto）等大聯盟球星。
📍荷蘭隊陣中包含3對兄弟檔
2023年的荷蘭隊創下一項罕見紀錄，陣中同時擁有三對兄弟：普羅法（Profar）兄弟、史庫柏（Schoop）兄弟以及帕拉西奧斯（Palacios ）兄弟。這6位全都是野手，且曾在3月11日的比賽中同時上場。
📍中華隊陳鏞基單場4支長打
這是經典賽最古老的紀錄之一。代表中華隊的陳鏞基在2006年3月4日對陣中國隊時，單場擊出3支二壘安打與1支全壘打，總共4支長打。雖然有其他8名球員曾達成單場3支長打，但至今仍無人能超越陳鏞基的紀錄。
