▲天生歌姬A-Lin（如圖）帶著最新巡演《歌 跡Journey》強勢進軍成都，6日起於五糧液文化體育中心連續三天盛大開唱，吸引近4萬名粉絲朝聖。（圖／众悅娛樂提供）

天生歌姬A-Lin（黃麗玲）帶著最新巡演《歌跡Journey》進軍成都，6日起於五糧液文化體育中心連續三天盛大開唱，吸引近4萬名粉絲朝聖，場場完售氣勢驚人。昨（8）日晚間在成都站的最終場，適逢A-Lin出道20週年前夕，現場更迎來重磅彩蛋，金馬影后賈靜雯驚喜現身觀眾席力挺。金曲歌后與金馬影后「雙后合體」的畫面瞬間引爆全場尖叫，兩人相見歡的熱絡互動成為當晚最美風景，萬名粉絲見證結合星光、感動與笑聲的經典名場面。這場演出對A-Lin而言意義非凡，她在台上感性透露，明（10）日就是首張專輯《失戀無罪》發行滿20週年的紀念日。回首2006年出道至今的點滴，她感謝粉絲一路以來的不離不棄：「謝謝你們成就了今天的我。」為了答謝歌迷的熱情，昨晚演出除了安可曲〈今晚你想念的人是不是我〉，更再度返場進行二度安可，加碼獻唱〈分手是需要練習的〉與〈忘記擁抱〉，讓歌迷大飽耳福，用最完美的歌聲迎接這個重要里程碑。除了感性時刻，A-Lin的綜藝魂也在成都解放。她自爆會親自看網友留言，發現有人抱怨服裝設計擋住視線，於是索性在台上霸氣撩起裙擺，對著右側觀眾笑喊：「我告訴你們，我的美腿在這邊，你們要加錢吧！」接著又不忘調侃二、三樓觀眾視野太好，能從上方看到服裝「空心」的角度，搞笑補槍：「你們要加更多錢，因為有長輩的部分。」雖然隨即解釋已做過安全測試絕不走光，但幽默感已讓全場笑翻。與歌迷的互動環節同樣笑料百出。A-Lin隨機點名一位激動的大哥粉絲，對方自信聲稱從第一張專輯開始支持，卻當場被A-Lin抓包算數問題：「那時候你大概才四、五歲吧？哇，那這樣你長得蠻早熟的！」更有趣的是，大哥點歌想聽〈大大的擁抱〉，卻被本尊吐槽：「不好意思，那是另外一張專輯！」A-Lin隨後乾脆清唱首張專輯的〈四季〉幫粉絲補課。此次《歌跡Journey》巡演製作規格全面升級，斥資打造「時光長廊」舞台，並集結Schiaparelli、WINDOWSEN等四套重量級高訂戰袍。A-Lin接下來將帶著這場巡演唱進香港紅磡體育館，台北站也已在計畫之中，讓樂迷引頸期盼。