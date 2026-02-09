我是廣告 請繼續往下閱讀

▲A-Lin到成都開唱，除了唱歌給粉絲聽，金句連發也讓粉絲聽歌聽得很歡樂。（圖／翻攝自A-Lin微博）

天生歌姬A-Lin（黃麗玲）2026世界巡迴演唱會，6日晚間於成都盛大開唱，向來幽默的A-Lin依舊金句連發，讓全場笑聲不斷。她先是自爆會看網友留言嫌服裝擋視線，接著霸氣撩起裙擺，對著右邊觀眾喊話：「我告訴你們，我的美腿這邊，你們要加錢吧！」隨後又抬頭調侃樓上觀眾視野太好，從上方能看到她衣服「空心的」位置，搞笑說：「你們要加更多錢！因為有長輩的部分。」A-Lin在台上透露，每次演唱會後都會親自看社群平台上的粉絲留言，有人抱怨衣服設計擋住視線。她在場上特別照顧各個角度的觀眾，但也忍不住開玩笑。她先是對著舞台右側的觀眾秀出美腿，笑稱這福利要加錢；接著又對著二、三樓的觀眾說：「樓上的朋友們你們更好，這邊是『空心』的（指領口視角），你們看到的角度又跟他們不一樣，你們要加更多！因為有長輩的部分。」不過她隨即補充早已做好「安全測試」，雖然看得到但絕對不會走光。演唱會中途，A-Lin隨機點名台下一位激動的大哥粉絲，問他何時開始喜歡自己？對方自信回答「第一張專輯」，卻被A-Lin當場算數抓包：「那時候你大概才4、5歲吧？哇，你長得也蠻早熟的！」隨後大哥點歌想聽《大大的擁抱》，A-Lin立刻吐槽：「不好意思，《大大的擁抱》是另外一張專輯！」全場瞬間爆笑。為了幫這位「假鐵粉」補課，A-Lin特地清唱了第一張專輯中的經典冷門歌《四季》帶大家回顧。搞笑之餘，A-Lin也展現感性一面。她提到當天是2026年2月6日，再過四天，成名曲《失戀無罪》就發行滿20週年了。她一度哽咽說道：「真的很感謝老天爺給我這副嗓子，讓我有宣洩的出口；也感謝老天爺賞給你們有這麼會聽的耳朵。」演唱會尾聲還有一段小插曲，有粉絲想藉著情歌向身旁女伴告白，卻在歌曲還沒結束時就急著開口。A-Lin見狀立刻暫停，化身嚴格的戀愛導師急喊：「太急了！太急了！等我唱最後一句。」她親自指導粉絲要深情看著對方，等到歌詞唱出「我忘不掉」時，再說出「我愛你」，讓現場粉絲聽歌聽得超歡樂。