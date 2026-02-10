我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李雅英日前因捐給兒福聯盟29萬元台幣，而被郁方喊話不要亂捐款。（圖／翻攝李雅英Threads@yyyoungggggg）

女星郁方長期關注「剴剴案」，日前還因Fubon Angels韓籍啦啦隊女神李雅英，捐出新台幣29萬元給兒福聯盟，而喊話大家不要亂捐款，引發外界熱議。而昨（9）日，郁方再度發文，透露自己冒著風險發聲的原因，直言兒福聯盟「踩到了身為爸爸媽媽們心裡面最柔軟的那一塊」，並直言李雅英捐款舉動是幫兒福聯盟洗白，質疑兒福聯盟是在「濫用台灣人和韓國人的愛心」。郁方長期關注「剴剴案」，並多次開嗆兒福聯盟，日前還喊話李雅英不要亂捐款。而昨日郁方再度發文，親揭自己冒風險發聲原因，直言是因自己骨子裡對官腔官調、腐敗權力的憤怒，並表示：「兒福你們的行為，真的踩到了身為爸爸媽媽們心裡面最柔軟的那一塊」。郁方也再度提到李雅英，雖然大讚她捐款行為，但好奇是誰建議她選兒福聯盟，「這是一次對兒福團體最好的洗白和宣傳」，質疑兒福聯盟是在利用台韓的愛心。郁方還感謝罵她的網紅跟酸民，認為他們的罵聲，讓更多人注意到「剴剴案」，「所有的剴剴爸爸剴剴媽媽、和海內外的朋友們努力了兩年，都沒有一次你們罵我來得有流量」，並指出自己跟其他人站出來的原因，不是要選議員、立委、或當兒福董事長，而是要下架兒福。郁方再次發聲，也引來許多人支持，「謝謝郁方姐的發聲」、「郁方姐辛苦了」。李雅英日前透露自己捐出29萬新台幣給兒福機構，希望能幫助這群弱勢兒童過個幸福的農曆新年。但因「剴剴案」影響，郁方都發文批評：「我要氣死了，拜託請大家睜大眼睛好嗎？不要亂捐錢」，其他網友也質疑其經紀公司在捐款前應該更深入了解受捐機構的背景。據悉，當初兒福聯盟將剴剴轉介到無良保姆姊妹家中照料，因此導致後面一連串悲劇。事後兒福聯盟發出聲明道歉，表示「未能盡早警覺保母的惡意矇騙，讓剴剴承受保母的折磨並失去寶貴生命，兒福聯盟再次致上最深的歉意」，不過仍讓大眾無法接受。