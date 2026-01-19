我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王彩樺不捨曹西平離世，悄悄送上花籃致意。（圖／記者王意馨攝影）

▲與曹西平情同家人的龍千玉（如圖），16日低調現身靈堂，她手捧一束白色桔梗花，並附上一張卡片。（圖／記者葉政勳攝影）

資深藝人曹西平上月29於家中驟逝，靈堂開放後許多圈內好友紛紛前來弔唁，包括胡瓜、邱瓈寬、藍心湄、許效舜、佩甄、龍千玉、KID（林柏昇）、陳凱倫、郎祖筠等等。今（19）日下午，郁方跟黃嘉千也低調到靈堂致意，並在紙條上寫下對曹西平的思念，表示：「您是我們的青春回憶，是真正的巨星。」曹西平靈堂開放第10天，郁方和黃嘉千低調前來，並在紙條上寫著：「Dear四哥，我和嘉千來看您了，您是我們的青春回憶，是真正的巨星，我們愛您，祝福！」此外，楊繡惠、王彩樺等藝人朋友也陸續送上花籃致意，大家都對曹西平的離開感到萬般不捨。曹西平離世後，由乾兒子Jeremy（小俊）負責處理後事，靈堂設置完成後，一度傳出首日無任何親友前來弔唁。不過，這幾天陸續有不少星友、粉絲紛紛前來致意。與曹西平情同家人的龍千玉，16日低調現身靈堂，她手捧一束白色桔梗花，並附上一張卡片，寫道：「懷念親愛的四哥，願您在另一個世界，繼續做自己最熱愛的歌舞。」訴說無盡的思念。除此之外，靈堂內設置一面「粉絲留言牆」，短短幾天內，牆面已貼滿來自各地的手寫卡片，甚至有人從新加坡、日本飛來台灣，只為親自向四哥道別、表達感謝。其中一張卡片寫道：「本來約好要去台中找你⋯你最後一場我一定要來看你，我想你。」讓人看了鼻酸。