▲Netflix在6日宣布Lisa將主演愛情電影。（圖／X@netflix）

LALISA ROM-COM ERA!



LISA will star in a new "Notting Hill-inspired" romantic comedy feature for Netflix written by Katie Silberman (Booksmart, Set It Up)! pic.twitter.com/V8h38evLsF



— Netflix (@netflix) February 5, 2026

BLACKPINK成員Lisa單飛後進軍影視圈，在出演HBO熱門影集《白蓮花大飯店3》後，她又加入Netflix電影《TYGO》，合作馬東石、李陣郁等人。不料Netflix官方6日再宣布，Lisa將主演一部浪漫愛情電影，還以「LALISA ROM-COM ERA（LALISA浪漫喜劇時代）」作為宣傳。雖然目前尚未公開片名與上映時間，但Netflix官方表示電影靈感取自經典愛情片《新娘百分百》（Notting Hill），引發外界期待。Netflix官方於6日在社群宣布，Lisa將主演浪漫喜劇電影，據悉該片靈感取自《新娘百分百》，編劇由《老闆送作堆》（Set It Up）編劇凱蒂席波門（Katie Silberman）擔任。Netflix還開心以「LALISA ROM-COM ERA」大肆宣傳。電影由《白蓮會》執行監製大衛伯納德（David Bernad），與Lisa個人公司LLOUD攜手打造。據悉，兩人在泰國拍攝《白蓮花大飯店3》（The White Lotus）時，非常談得來，剛好還都喜歡茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）在1999年主演的《新娘百分百》，才有了合作一部浪漫愛情電影的想法。而目前該片導演尚未定案，劇情大綱、角色、故事背景也都還沒決定。Lisa在單飛後，不只積極以solo歌手活動，還跨界影視圈，先是出演HBO高人氣影集《白蓮花大飯店3》。該季以Lisa的家鄉泰國為取景地，她在劇中飾演飯店工作人員「Mook」，展現出自然且具生活感的演技，與以往在舞台上強勢霸氣的形象不同，細膩演技成功在好萊塢主流影集中留下深刻印象，成為該劇最具話題性的焦點之一。而演完美劇後，Lisa更進一步挑戰大銀幕，加盟Netflix原創動作電影《TYGO》。這部作品集結了韓國影壇「硬漢代表」馬東石與實力派男星李陣郁，組成超華麗的國際卡司。Lisa這次在片中不再只是客串，而是參與關鍵劇情演出，與馬東石有精彩的對手戲。雖然電影尚未殺青，但因Lisa的加入，已讓該片成功受到外界關注。