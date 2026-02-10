新片《世紀血案》引爆巨大爭議，包括簡嫚書、李千娜、楊小黎、寇世勳、導演徐琨華陸續發聲明道歉，話題卻未平息。Podcast頻道《高玩世界》，昨（9）日白天在Threads上發文揭露選角內幕，《NOWNEWS今日新聞》記者立刻電郵提問，今（10）日凌晨獲得回覆，他們稱有演員朋友看了劇本，上網查資料後發現扭曲史實，果斷推辭，現在看到相關人等被炎上，更相信直覺沒有錯。
演員讀《世紀血案》劇本 直覺有問題決定推辭
據《高玩世界》回覆《NOWNEWS今日新聞》的提問，表示這位演員友人在選角試鏡階段就收到《世紀血案》的劇本資料，就像他們在文中附上的有人和經紀人對於該片的對話截圖顯示，當事人思考劇本不符合史實且有扭曲意圖所以拒絕了試鏡
，後續就沒有再接洽，過程中沒與劇組有過直接的洽談，僅靠經紀團隊轉達。
《高玩世界》在Threads文中發出的演員友人和經紀人對話截圖，可以很清楚看到他對於自己接到的第9稿劇本，情節安排林義雄家中血案的兇手導向台獨運動先驅史明身旁的助手，但這個人物是虛構的，並不合歷史，且認為最後由寇世勳扮演的警備總司令汪敬煦在結尾的訪問戲中對白，明顯有帶風向的疑慮，越想越覺得有問題，決定不爭取演出。
《世紀血案》並非開放性結局 演員曾糾結是否錯過好作品
而《高玩世界》另解釋該演員認為若《世紀血案》最後為開放性的結局、供觀眾思考則可以接受，但虛構兇手並且結局對於史明、汪敬煦等的描述，讓他無法接受。這位演員讀完劇本、自行查找資料後便拒絕參加試鏡，沒有與其他人討論，僅是告知經紀團隊自己放棄這部片的決定。
在發出此文之前，《高玩世界》表示有取得當事人同意，但對方不希望外界臆測其身分而模糊討論焦點、希望匿名，所以文中並沒指名道姓。而且當事人很糾結自己是不是錯過一個好作品的機會，可是直覺無法接受接演這部影片，直到看到近日的爭議風暴，才覺得自己的直覺並沒有錯。
儘管這位演員認為同業是可以透過做足功課避免這個狀況，可是希望媒體把問題聚焦在劇組的後續處理， 不是以檢討演員作為結論。《高玩世界》還發出了《世紀血案》劇組對於影片的市場定位與推廣策略的簡報圖，可以看到鎖定金馬獎、釜山影展、柏林影展，連後續爭取在Netflix、HBO等平台上架的計畫都有，不過現在整部片陷入爭議，連能否完成推出都成問題。
我是廣告 請繼續往下閱讀
據《高玩世界》回覆《NOWNEWS今日新聞》的提問，表示這位演員友人在選角試鏡階段就收到《世紀血案》的劇本資料，就像他們在文中附上的有人和經紀人對於該片的對話截圖顯示，當事人思考劇本不符合史實且有扭曲意圖所以拒絕了試鏡
《高玩世界》在Threads文中發出的演員友人和經紀人對話截圖，可以很清楚看到他對於自己接到的第9稿劇本，情節安排林義雄家中血案的兇手導向台獨運動先驅史明身旁的助手，但這個人物是虛構的，並不合歷史，且認為最後由寇世勳扮演的警備總司令汪敬煦在結尾的訪問戲中對白，明顯有帶風向的疑慮，越想越覺得有問題，決定不爭取演出。
而《高玩世界》另解釋該演員認為若《世紀血案》最後為開放性的結局、供觀眾思考則可以接受，但虛構兇手並且結局對於史明、汪敬煦等的描述，讓他無法接受。這位演員讀完劇本、自行查找資料後便拒絕參加試鏡，沒有與其他人討論，僅是告知經紀團隊自己放棄這部片的決定。
在發出此文之前，《高玩世界》表示有取得當事人同意，但對方不希望外界臆測其身分而模糊討論焦點、希望匿名，所以文中並沒指名道姓。而且當事人很糾結自己是不是錯過一個好作品的機會，可是直覺無法接受接演這部影片，直到看到近日的爭議風暴，才覺得自己的直覺並沒有錯。