我是廣告 請繼續往下閱讀

▲podacast頻道《高玩世界》kaowanworld發文還附上號稱演員友人與經紀人的對話截圖，揭露該演員推辭《世紀血案》的背後原因。（圖／摘自Threads）

新片《世紀血案》引爆巨大爭議，包括簡嫚書、李千娜、楊小黎、寇世勳、導演徐琨華陸續發聲明道歉，話題卻未平息。Podcast頻道《高玩世界》，昨（9）日白天在Threads上發文揭露選角內幕，《NOWNEWS今日新聞》記者立刻電郵提問，今（10）日凌晨獲得回覆，他們稱有演員朋友看了劇本，上網查資料後發現扭曲史實，果斷推辭，現在看到相關人等被炎上，更相信直覺沒有錯。據《高玩世界》回覆《NOWNEWS今日新聞》的提問，表示這位演員友人在選角試鏡階段就收到《世紀血案》的劇本資料，就像他們在文中附上的有人和經紀人對於該片的對話截圖顯示，當事人思考劇本不符合史實且有扭曲意圖所以拒絕了試鏡