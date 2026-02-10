我姊夫具俊曄，一個真心愛她、不求一切、不貪圖愛以外的東西。

我姊夫具俊曄，給了我姊姊最純粹的愛，讓她享受了真實的幸福，我們永遠感謝他。他是我們的家人，我們只會守護他，絕不可能傷害他，謠言是非請到此為止。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小S上週發文表示，具俊曄除了愛，不貪圖大S任何東西。（圖／IG@elephantdee）

小S守護具俊曄 說姊夫除了大S的愛、其他都不貪

一個真心愛她、不求一切、不貪圖愛以外的東西的人

大S（徐熙媛）過世後，遺產去向與家族內部處理方式今（10）日被週刊曝光，S媽爆出為守住女兒上億資產，低調找上曾替李靚蕾打離婚官司的律師團隊，並在大S病逝後第一時間要求依法為第一順位繼承人的具俊曄放棄繼承權，。而早在這些傳聞之前，徐家人其實早已有人替具俊曄說話，小S更早就對外表明立場，「」稍早也回應《NOWNEWS今日新聞》表示：「」直言姊夫從來沒有爭產的念頭。小S上週發文談到具俊曄，感謝姊夫為大S設計紀念雕像，讓愛著大S的人在想念她時，有一個可以前往、可以對話的地方。小S也寫下，當自己陷入悲傷深淵時，只要想到姊姊離世前的三年，陪伴在她身邊的人是具俊曄，「」，這樣的念頭就能讓她平靜下來。在小S的文字裡，具俊曄被形容成抱著乾淨、單純、沒有心機、沒有雜質的心、守護著大S的人，也正因如此，她才會一再表達對姊夫的感謝。她更提到，當天S媽看到大S的雕像時，對著女兒說出「寶貝，妳重生了」，那一刻連母親心中的空洞似乎都被填滿。根據今天《鏡週刊》報導，S媽對於大S的遺產繼承態度謹慎，更傳出女兒過世後，第一時間要求女婿具俊曄放棄遺產，還找上曾替李靚蕾打離婚官司的律師團隊協助，這一切都與女兒出道30年來的財務結構有關，大S長年將收入與資產交由母親統一管理，從零用錢、房貸、卡費到投資配置皆由S媽處理，加上龐大收入多數集中在海外帳戶，使得遺產處理牽涉層面複雜，也讓依法具備第一順位繼承權的具俊曄，自然成為繞不開的關鍵人物。否認謠言：「不過具俊曄「會不會爭產」早在去年2月就有答案，他當時發文表態，所有遺產都是熙媛生前為了守護家族所付出的心血，，不保留任何繼承主張。而小S這次的發文，某種程度上，也替這個說法補上註解。感謝我姊夫具俊曄，為我姊設計了一個這麼美的雕像，希望愛著大S的人，當你想念她的時候，可以來看看她，跟她說說話。也謝謝今天來參與的至親好友們，在雨中為我姊獻上一朵花，今天如果是大太陽，就不是我姊的風格了。當我陷入悲傷的深淵時，只要想著，我姊在離世前的三年，陪伴在她身邊的是我姊夫具俊曄，一個真心愛她、不求一切、不貪圖愛以外的東西，抱著一顆乾淨、單純、沒有心機、沒有雜質的心守護著我姊，只要這樣想，我的心就會平靜下來，所以我真的很感謝我的姊夫！今天當我媽看到大S的雕像時，她說：寶貝，妳重生了！相信我媽今天的心，洞應該被填滿了