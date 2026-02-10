我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王自強曾和《世紀血案》團隊合作過《幻術》，扮演「319槍擊案」的重要關鍵人物，認為改編自真人實事的電影難免為了戲劇張力進行調整或放大。 （圖／記者吳翊緁攝）

▲楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏參與《世紀血案》演出被圍剿，引爆爭議。（圖／記者林柏年攝）

《世紀血案》爭議未停，幕後團隊的資金來源備受各方質疑，遭揣測動機不單純。曾經和同團隊合作電影《幻術》的演員王自強，今天在《隧道大逃殺》記者會上分享當初的經驗，坦言：「演員不可能知道資金來源。」雖然沒有參與《世紀血案》、無法談論，可是以「319槍擊案」為主題的《幻術》，他認為拍電影難免會因戲劇張力進行調整或放大。拍攝《世紀血案》造成巨大爭議的團隊，過去拍攝以「319槍擊案」為主題的《幻術》，儘管也有抨擊，卻沒這次那麼激烈。王自強表示身為演員，不可能知道資金的來源，坦言：「資金部分，演員不會知道，大家會去猜測背景，什麼藍的、綠的、紅的資金，這個沒有答案。」至於《幻術》似乎對於案情真相有所影射，王自強認為情節中大多數提到的東西，都跟目前大眾所知道的事實差不了多少，他覺得改編真人實事難免會因戲劇張力進行調整或放大。撇開該片題材不論，以商業電影而言，王自強認為《幻術》拍得還不錯。比起《世紀血案》在拍攝時並不想招來外界太多的關注、也沒有事先向當事人林義雄請示過，《幻術》卻曾在台中封街拍攝總統車隊的畫面，消息早在開拍前就已流出。王自強扮演的陳義雄，正是「319槍擊案」中在漁港邊被帶走、遭懷疑涉案，返家接受調查後又離奇溺斃的關鍵人物。他認為故事本身就充滿灰色地帶與陰謀論，電影也沒有給出明確答案，其實並非商業片的特例。看到《世紀血案》引起的爭議，王自強在新聞延燒之後才發現片子竟是與《幻術》是同一個出資者、同一個製片。眼看這次《世紀血案》讓演員、導演等相關人等都被炎上，王自強認為《幻術》的好處就是現在片子已經在網上推出，可以接受公評。