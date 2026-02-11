雙方可能達成合約買斷（Buyout）的聯想，而洛杉磯湖人再度成為傳聞中的最大潛在下家

我有可靠消息指出，如果他達成買斷，經紀人撥出的第一通電話就會是打給湖人

湯普森本季年薪為1660萬美元，正好超過了這一門檻

達拉斯獨行俠資深射手湯普森（Klay Thompson）今（10）日傳出並未隨隊，且在周三對陣鳳凰城太陽的比賽狀態被列為「出戰存疑（Questionable）」，理由是輪休。然而，，立刻引爆了外界對於湯普森在日前對陣聖安東尼奧馬刺的比賽中仍有出賽，但在周一迎來了36歲生日。據報導，他的女友、饒舌天后梅根-西-斯塔莉安（Megan Thee Stallion）為他舉辦了一場盛大的生日派對，並邀請了他最愛的嘻哈團體「骨頭幫合唱團（Bone Thugs-N-Harmony）」演出。雖然湯普森可能只是請假慶生，但考量到他一貫的職業態度，單純因派對而缺席比賽的可能性極低。更深層的原因在於獨行俠的戰略轉向。球隊已決心圍繞超級新人弗拉格（Cooper Flagg）進行重建，並在交易截止日前送走了戴維斯（Anthony Davis）與羅素（D’Angelo Russell）等老將。：「他當初放棄湖人選擇獨行俠是為了爭冠，結果現在艾厄文（Kyrie Irving）受傷，球隊進入全面重建，我為他感到難過。」與湯普森父親關係密切的《ESPN洛杉磯》記者愛爾蘭（John Ireland）在節目中爆料：「K湯當初簽約不是為了陪榜重建的。。因為他真心希望能在家鄉球隊結束職業生涯。」儘管傳聞言之鑿鑿，但湖人要簽下湯普森面臨兩大現實阻礙：湖人近期才用第15個正式名額簽下布夫金（Kobe Bufkin），。另外湖人目前薪資總額處於「第一層硬上限（First Apron）」之上。根據新版勞資協議（CBA），。這意味著除非出現特殊的薪資操作或規則解讀，否則依照現行規定，湖人基本上無法在買斷市場直接網羅這位傳奇射手。