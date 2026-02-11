我是廣告 請繼續往下閱讀

▲字母哥一直渴望與NBA歷史得分王勒布朗·詹姆斯（LeBron James）同隊效力並向其學習。（圖／路透／達志影像）

▲里夫斯今夏有資格簽下5年2.41億美元的頂薪續約，他也有可能成為交易字母哥的重要籌碼。（圖／美聯社／達志影像）

隨著2月5日NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日落幕，密爾瓦基公鹿超級巨星「字母哥」揚尼斯·阿德托昆波（Giannis Antetokounmpo）最終並未如外界預期在季中轉隊。然而，這對洛杉磯湖人隊而言，或許才是真正的機會開始。湖人在今年夏天將擁有超過5500萬美元（約合新台幣17.3億元）的薪資空間，並且有三個首輪選秀權可以運用，若願意加入里夫斯（Austin Reaves）的合約用於匹配，將對於他們追求大咖球星大有幫助。根據ESPN記者夏姆斯·查拉尼亞（Shams Charania）指出，公鹿隊在截止日前感受到交易壓力不大，決定將這場「字母哥爭奪戰」延續至休賽季。在截止日前，邁阿密熱火、明尼蘇達灰狼、金州勇士及紐約尼克是市場上最積極的追求者，而資產有限的湖人則始終處於邊緣位置。湖人在截止日前僅完成了一項微調，獲得盧克·肯納德（Luke Kennard）的到期合約。這項舉動被視為刻意維持薪資靈活性。據估計，湖人在今年夏天將擁有超過5500萬美元的薪資空間。《Lakers Daily》記者阿希什·馬圖爾（Ashish Mathur）透露，湖人正準備在今年休賽季發起強勢追求，且雙方似乎「郎有情妹有意」。消息來源指出，字母哥一直渴望與NBA歷史得分王勒布朗·詹姆斯（LeBron James）同隊效力並向其學習。到了休賽季，湖人將握有3個首輪選秀權，並有能力在不送出負資產合約的情況下，直接吸納字母哥高達5840萬美元的薪資。儘管字母哥渴望聯手詹姆斯，但現實層面仍有挑戰。知名記者馬克·史坦（Marc Stein）分析，湖人的薪資空間很大程度上取決於詹姆斯的動向。若詹姆斯選擇離隊，湖人將有充足空間簽下大牌球星；若詹姆斯續留，則可能需要透過大幅降薪，才能達成合作目標。此外，史坦提到的長遠計畫還包括續約奧斯丁·里夫斯（Austin Reaves）並持續圍繞盧卡·唐西奇（Luka Doncic）建隊。里夫斯今夏有資格簽下5年2.41億美元的頂薪續約，他也有可能成為交易字母哥的重要籌碼。若計畫成真，湖人甚至有望在下賽季打造出由詹姆斯、唐西奇與字母哥組成的超強三巨頭。這場震撼聯盟的爭奪戰，無疑將成為今夏NBA最受矚目的焦點。