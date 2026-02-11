我是廣告 請繼續往下閱讀

▲關穎（左圖右1）分享與曾馨瑩（左圖左1）等人合照，被發現兩人身上穿搭都非常高價。（圖／關穎IG@kwanterri）

有「台灣第一名媛」之稱的關穎，近日在社群分享與鴻海集團創辦人郭台銘的老婆曾馨瑩、台北101董事長賈永婕等10人一起開貴婦趴的照片。只見大家都穿著粉色系服裝，一起為好友Winnie慶生，開心喊「比男人可靠的是姐妹」。其中，關穎背的迷你牛仔包，竟是要價12萬的CHANEL 22C牛仔迷你金球包，超狂行頭再度引發熱議。關穎近日在IG限時動態分享與曾馨瑩、賈永婕等人，一起為好友慶生的多張照片。照片中每個人都穿著粉色系服裝，搭配氣球等裝飾，看起來超夢幻。其中，關穎與曾馨瑩身上的服裝、包包，再度成為眾人焦點，只見關穎穿著背心，外搭牛仔外套，配上短褲短靴，與要價12萬元的迷你牛仔包。一向低調的曾馨瑩，則穿著要價約4萬元的Balmain粉白針織背心、搭配牛仔褲，低調奢華的裝扮，意外成為眾人焦點。而曾馨瑩也轉發一張關穎分享的照片，只見大家圍著壽星吹派對吹笛，氣氛看起來非常熱鬧，關穎還開玩笑寫下「POV：比男人可靠的是姐妹」，展現幾人姐妹般的好交情。曾馨瑩、關穎與賈永婕的交情在圈內非常出名，她們不只會相約吃飯，還會一起運動，像是高爾夫、跳舞，以及親子互動與生活經驗的交流。當賈永婕接任台北101董事長，或是曾馨瑩推廣公益項目時，其他兩人也總是第一時間現身支持。除此之外，3人還經常一起揪團做公益，曾馨瑩與關穎曾多次帶著兒女一同現身喜憨兒基金會，不僅親手製作餅乾，更以永齡基金會與日盛健康基金會的名義，共同捐助百萬元認購愛心餐盒。賈永婕在疫情期間的募資行動，也得到了姐妹們的實質支持，時常一起傳遞正能量的友情，也讓外界都非常佩服。