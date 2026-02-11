我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人隊中鋒傑克森·海斯（Jaxson Hayes）於1月30日客場對陣華盛頓巫師隊的賽前介紹中，因推倒巫師隊吉祥物G-Wiz而引發爭議。根據TMZ Sports最新消息，該名吉祥物扮演者已正式聘請法律顧問，準備針對此事件採取法律行動。值得關注的是，受害者所選定的律師為來自舊金山的沃金·麥考伊（Waukeen McCoy）。麥考伊並非初次與海斯交手，他過去曾代表模特兒索菲亞·傑莫拉（Sofia Jamora）對海斯提起家暴訴訟，該案件已於2025年6月達成和解。麥考伊向媒體證實，他目前正代表遭海斯重摔的吉祥物工作人員。麥考伊表示：「在正式採取法律行動前，我們會給予相關方解決問題的機會，但法律訴訟已在預期之中。」針對吉祥物扮演者的具體傷情，麥考伊僅簡短回應：「目前我只能說，他確實受傷了。」律師同時暗示，這起訴訟涉及的對象可能不單只有海斯個人。海斯先前已因此事件遭到NBA禁賽1場，並在上週湖人對陣費城76人的比賽中執行完畢。海斯道歉解釋：吉祥物踩到腳在先在禁賽結束後的媒體採訪中，海斯曾表示已向隊友及G-Wiz本人道歉。海斯當時解釋，事情起因是吉祥物在走動時不慎踩到他的腳，才導致衝突發生，並強調「人總是在錯誤中學習」。然而，律師麥考伊對NBA的處理態度表示不滿。他先前曾重砲抨擊聯盟，認為NBA在處理此類推擠事件時迅速祭出懲罰，但過去在面對海斯涉及家暴指控時，卻顯得缺乏作為。現年25歲的傑克森·海斯（Jaxson Hayes）身高7呎（約213公分），是目前洛杉磯湖人隊陣中的主要替補中鋒。海斯在2019年NBA選秀會中以首輪第8順位的高順位被選中，隨後開啟其職業生涯。他以優異的運動天賦、驚人的垂直起跳能力以及強力的空接扣籃聞名，在場上主要負責禁區防守、籃板爭奪以及提供進攻端的籃筐威脅。在加盟湖人隊之前，海斯曾效力於紐奧良鵜鶘隊共4個賽季。儘管他在球場上的體能條件備受期待，但其職業生涯也伴隨著不少場外爭議。除了近期與華盛頓巫師隊吉祥物的肢體衝突外，海斯在2021年曾涉及一起嚴重的家暴抗法事件，並因此接受3年緩刑與社會服務。由於過往法庭紀錄與場上情緒控制問題，使得他在成為湖人隊禁區重要戰力的同時，也始終是媒體關注的爭議焦點球員。