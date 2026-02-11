我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林叨囝仔家庭由媽媽Sydney經營臉書粉專，一度擁有35萬人追蹤。（圖／林叨囝仔臉書）

林叨囝仔簡介：主打自然生育、獸醫家庭因此走紅

▲林叨囝仔夫妻倆熱愛戶外運動，就連懷孕時也堅持要去野外露營、爬山。（圖／林叨囝仔臉書）

🚫林叨囝仔爭議事件1：懷第6胎還堅持爬百岳（2021年）

🚫 林叨囝仔爭議事件2：揹1歲幼女滑雪且無任何防護（2022年11月）

▲林叨囝仔媽媽自己戴著安全帽跟護具，背在胸前的女兒卻沒有任何防護措施。（圖／林叨囝仔臉書）

🚫林叨囝仔爭議事件3：違法導購醫療器材（2023年1月）

🚫 林叨囝仔爭議事件4：讓孩子在山林體驗中生吃山羌肝（2023年10月）

🚫 林叨囝仔爭議事件5：林叨爸是獸醫炫耀親自幫妻接生（2023年10月）

▲Sydney因在直播時嘲笑資源班學生，導致遭廠商切割、網友炎上。（圖／林叨囝仔 The Lins' Kids臉書）

🚫林叨囝仔爭議事件6：直播公開歧視、嘲笑資源班學生（2024年4月）

🚫林叨囝仔爭議事件7：轉戰中國小紅書疑似懷上第8胎（2026年2月）

▲林叨囝仔2024年因為爭議連環爆，夫妻倆最終選擇關閉粉專。（圖／林叨囝仔臉書）

▲林叨囝仔還一度轉戰小紅書，但熱度不高。（圖／翻攝自小紅書）

網紅「林叨囝仔」中的林叨媽Sydney過去因連生7胎，樂於分享育兒方式爆紅，但她最終因爭議不斷導致形象崩塌。從2021年挺孕肚登山連累山友、2023年違法導購醫材與生吃山羌肝，到2024年嘲笑資源班學生引發全台廠商切割，每一件黑歷史都挑戰法律與道德底線。她後來關閉臉書、IG粉專，轉戰小紅書經營社群，本月被網友直擊在醫院做產檢，被爆已懷上第8胎，再度引發熱議。《NOWNEWS今日新聞》本文將依時間軸統整林叨囝仔所有爭議，帶您一次看懂這位親子網紅為何跌落神壇。林叨囝仔粉專走紅起點約在2018至2019年間，當時Sydney已育有4到5名子女。她以「林叨囝仔 The Lins' Kids」為名經營臉書，憑藉著獸醫家庭、不節育自然生產、極簡育兒以及帶孩子深入山林等教育理念，在眾多精緻育兒的網紅中脫穎而出。林叨媽Sydney更展現出「一打多」卻能游刃有餘帶孩子登百岳、露營、親手幫孩子理髮、讓孩子在家自學等形象，滿足了大眾對強韌媽媽與自然教育的嚮往。每當她宣布懷上新一胎時，都會引發極大的新聞討論度，流量也隨之飆升，臉書追蹤人數一度高達35萬人。2021年Sydney懷著第6胎時，還挑戰攀登高難度山域，意外骨折受傷。當時多位山友與救難人員合力將她抬下山，其中一名救援者因此韌帶嚴重拉傷，事後需自費復健。此事直到2023年她再度挺孕肚爬山時才被山友爆出。網友指責她明知孕期風險卻仍執意上山，受傷後更對救難人員缺乏實質感謝。當時剛懷上第7胎的Sydney，將僅1歲的老六揹在胸前在滑雪場練習。畫面顯示Sydney自己穿戴全套專業護具（頭盔、護膝），但懷中幼兒不僅沒戴頭盔，也沒有任何保護措施。網友質疑若不慎跌倒，孩子將成為她的「人肉墊子」。此事引起高雄市社會局介入調查，認定此舉違反《兒少法》，要求夫妻倆必須接受親職教育輔導。Sydney在臉書發文分享女兒氣喘發作的過程，字裡行間流露母愛，隨後卻引導網友加入官方LINE購買噴霧器醫材。根據台灣法律，不具備藥商資格不得在網路販售、導購醫療器材。遭民眾檢舉後，高雄市衛生局查證屬實，認定違反《醫療器材管理法》，開罰6萬元。林叨囝仔分享帶孩子參加狩獵體驗活動，現場圍觀獵人宰殺山羌，Sydney隨後讓孩子嚐試生吃未煮熟的山羌肝。有醫師見狀痛批野生動物內臟含有大量寄生蟲，可能導致孩子生病甚至喪命。此外，讓幼童目睹宰殺過程並進食，也被質疑生命教育觀念偏激。社會局認定此舉違反《兒少法》中關於兒少健康與生命安全之規定，再次裁處4至50小時的親職教育課程。在爆出生吃山羌肝之後，林叨爸也被爆出本職是一名獸醫，卻疑似親自進產房幫林叨媽生小孩，夫妻倆還拍片炫耀每一胎都由老公親自接生。此事再度引起高雄衛生局關注，但衛生局調查後表示，林叨爸僅進入產房旁觀生產過程，新生兒是由婦產科醫師親手接生的，後續才交給林叨爸擁抱與查看，並無接生事實，已勸導他們下架不實影片。在一場帶貨直播中，網友問及「孩子是否讀資源班」，Sydney爆笑回應：「什麼資源班啦？太扯了」，並拉兒子詢問：「你們班有資源班的嗎？」兒子回答：「沒有，我們班智商都很高。」母子兩人在鏡頭前訕笑、輕蔑資源班的言論，觸碰了社會平權底線，引發全台特教家長與醫師的集體憤怒。當時超過10家合作廠商宣布與林叨囝仔永久切割，Sydney隨後關閉所有社群平台，正式在台灣網紅圈消聲匿跡。林叨囝仔關閉粉專神隱約半年後，被人發現開設小紅書帳號，打算重操舊業再度靠經營社群維生，但成效不佳。今年2月則被網友目擊她現身婦產科且手拿媽媽手冊，疑似已經懷上第8胎。許多人批評她將孩子視為流量密碼與洗白工具，擔心新生命的到來只是為了重啟她的業配生意。也有網友在網路留言爆料，林叨囝仔的大兒子曾在某次生日時，許願：「希望媽媽不要再生了」，這讓許多網友感到心疼，認為年長的孩子在林叨家必須承擔過多的照顧責任，也就是幫忙照顧弟弟妹妹，這很可能剝奪了孩子正常長大的童年。