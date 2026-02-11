我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林叨囝仔（如圖）這幾年爭議不斷，因在直播中訕笑資源班同學，徹底消失網紅圈。（圖／翻攝自林叨囝仔臉書）

親子網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」因多次捲入爭議神隱，連社群也都消失，近日媽媽Sydney被網友目擊現身醫院產檢候診區，手上還拿著媽媽手冊，疑似又懷孕，將成為8寶媽，引發網友熱議。Sydne曾放話要生到更年期為止，不過兒子卻曾在生日時許願「媽媽不要再生了」，讓許多網友非常心疼。對於Sydney再度懷孕一事，記者傳訊Sydney、林叨爸，至截稿前未有回應。親子網紅「林叨囝仔」曾在網路上有著超高人氣，業配接到手軟，夫妻倆幾乎每兩年就迎來一名孩子，並認為「生命是禮物」，因此Sydney自爆與丈夫從不刻意避孕，更表示希望「生到45歲、更年期為止」。不過，網友們也看不慣她讓大孩子幫忙帶弟弟妹妹，甚至提到大兒子曾在生日時許願要媽媽不要再生了，一席話讓人心疼。林叨囝仔這幾年爭議不斷，像是挺著8個月身孕堅持登山，結果造成身邊山友受傷，還有挺孕肚揹幼兒滑雪卻未配戴護具、讓未成年孩子獨自搭Uber等等，而讓她徹底消失網紅圈的是，Sydney在直播中訕笑資源班同學，引發網友不滿，雖事後火速道歉仍引來撻伐，最後選擇關閉臉書、IG等社群平台。網友昨（10）日在Threads上爆料，表示在醫院候診區巧遇Sydney與丈夫，且看到她手上拿著媽媽手冊，猜測她懷上了第八胎隨後，該網友也指出當時候診區不少家長都注意到此事，現場一度出現熱烈討論。