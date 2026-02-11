我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Sydney曾因疑似歧視資源班學生的言論，而引發眾怒。（圖／林叨囝仔 The Lins' Kids臉書）

37歲網紅Sydney過去因為連生7胎，靠著粉專「林叨囝仔 The Lins' Kids」在網路上爆紅。不料之後卻爆出多個爭議而被罵翻，在關閉FB與IG後，轉而進軍小紅書。不料消失1年多，Sydney在昨（10）日被網友捕捉現身婦產科候診區，準備升格8寶媽，再度引發熱議。而有網友因此翻出她過往歧視資源班言論，再度引發批評，還有人搜出Sydney學歷，竟從小就是學霸，還在部落格自爆畢業於文藻外語大學西班牙文系、副修英文，但有超狂學歷的她，卻自嘲專長是「生小孩」。《NOWNEWS今日新聞》也進一步關心Sydney與老公狀況，至截稿前尚未收到回應。Sydney曾因涉及歧視資源班的言論引發網路撻伐，導致「7寶媽學歷」一詞在Google搜尋熱度飆升。外界也都好奇這位育有7名子女的網紅媽媽的教育背景，根據媒體挖掘與她過去在部落格的自述，Sydney畢業於知名的文藻外語大學西班牙文系，並且副修英文，擁有不錯的外語學歷背景。Sydney還曾謙虛表示自己雖然成績好，但其實只擅長背書考試，並沒有將書本知識融會貫通應用在生活中，畢業後早已將所學「通通還給老師」。她更曾自嘲說，自己唯一的專長就是「生小孩」。不過事實上，Sydney過去在學業上的表現其實相當優異。據悉，她從小就是一名學霸，從小學一路到大學的成績都名列前茅。她在人生規劃上也相當早熟且有主見，在大學尚未畢業時就決定結婚生子，甚至是在完成結婚登記後才告知雙方家長，並從22歲開始生下第一胎，至今已是7個孩子的母親，並準備迎接第8個孩子。Sydney曾在過去與兒子開直播時，出現疑似有恥笑、歧視「資源班」學生的言語，讓大批網友感到非常不滿因而炎上。雖然她再度開直播致歉，但卻止不住眾人的怒火，怒批是把過錯推給小孩，不只被網友狂批，就連多家廠商也宣布與她終止合作。