▲李玉璽（右）精心策劃求婚，有鮮花氣球，還有自彈自唱，許允樂（左）的親友也都到現場見證。（圖／翻攝自許允樂IG@byleway）

藝人許允樂和歌手李玉璽在2025年底結婚，羨煞眾人。她（10）日公開老公的浪漫求婚影片，還原驚喜之夜的細節，李玉璽精心安排親友先到家裡佈置、邊彈吉他邊唱歌，最後單膝下跪向她求婚，她在貼文中甜蜜告白李玉璽：「一句我願意，把男友變成老公。」許允樂回憶，2025年12月13日，當天她剛結束年度最終場講座，揮手道別時以為只是平常的下班回家，沒想到這一趟路程是送她去被求婚的旅程。一推開家門，本想急著擼貓的她，抬頭卻發現家裡擠滿了至親好友，手裡拿著氣球迎接她。沿著樓梯上的浪漫燭光拾級而上，映入眼簾的是印著兩人名字縮寫「LE」的大氣球、可愛的恐龍裝飾與寫滿祝福的明信片，場景佈置得極為用心。主角李玉璽隨後身穿帥氣西裝、背著吉他現身，獻唱了一首專為許允樂寫的歌〈剛剛好〉，卻因太過緊張，竟一度把歌詞唱成倒裝句。在唸出關於「互相接住」的誓言時，李玉璽說，自己是一塊拼圖，原本在世界無處安放，直到遇見許允樂，才知道原來這世界有自己的位置。他幾度哽咽才把話說完，真情告白也讓許允樂感到不已，出現了一邊哭一邊笑的複雜情緒。最後，李玉璽捧著花束、拿出鑽戒單膝下跪，許允樂以一句堅定的「我願意」答應求婚。一切都剛剛好，許允樂說：「謝謝這場求婚，可以讓我快樂到70歲！」在親友與愛貓的見證下，兩人攜手邁向人生新的篇章。