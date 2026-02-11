我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄧紫棋過去錄製中國節目時，被拖欠高達台幣7400萬元的酬勞。（圖／鄧紫棋IG@gem0816）

▲鄧紫棋世界巡迴演唱會2.0今年4月將在台北大巨蛋登場。（圖／翻攝自理想國官網）

香港歌后鄧紫棋（G.E.M.）即將來台開唱，大巨蛋演唱會加場門票在今（11）日開賣，吸引歌迷搶購。而鄧紫棋過去靠著中國歌唱節目走紅，卻被爆出2016年錄製3集《蓋世英雄》後，並未拿到原先和製作公司燦星談妥的人民幣1630萬元（約新台幣7434萬）酬勞，雙方隨後進行長達6年的官司，但截至2022年止，鄧紫棋還沒拿到應有報酬，被港媒形容宛如在做義工。據陸媒《新浪娛樂》報導，天眼查App顯示，燦星公司2016年曾以檔期緊湊為由，要求鄧紫棋提前錄影，她因此錄製了3集《蓋世英雄》加1集真人秀節目，對方卻遲遲沒讓她補簽書面合約、支付報酬。當時鄧紫棋所屬的經紀公司蜂鳥音樂認為鄧紫棋已經履行合約義務，等於和燦星的合作已經成立，要求對方支付約新台幣7434萬的薪資，否則就是違約。針對此事，蜂鳥與鄧紫棋當時還到北京法院提告，但由於蜂鳥屬於香港公司，與燦星的訴訟金額破千萬人民幣，因此案件最終在2022年被上海長寧區法院判決移送至上海市第一中級人民法院處理，等於鄧紫棋從2016年至2022年這6年期間，完全沒有拿到任何錄製該節目的報酬，慘被當義工。於此期間，鄧紫棋也與蜂鳥音樂鬧翻，2019年鄧紫棋主張與蜂鳥解約，表示公司嚴重違反合約、濫用她的權利、未尊重她意願等，雙方因此進入法律程序。此事恐怕也影響到她與燦星之間的酬勞糾紛，官司陷入僵局，至今都未有新進展出現。好在鄧紫棋脫離蜂鳥後，人氣並未下滑，持續創作新歌，2022年、2023年分別發售專輯《啓示錄》、《Revelación》，後來也參加多檔中國音樂節目，包括《明日之子》第4、5季、《我們的歌》、《點讚！達人秀》、《時光音樂會·老友記》等，合作都很順利，沒拿到酬勞的案例應該是少數。