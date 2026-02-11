我是廣告 請繼續往下閱讀

▲羅志祥（左1）曾與李洪基（左2）合作，透露對方很注重自己的專業。（圖／中天電視提供）

韓國搖滾天團FTIsland近日登上節目《綜藝OK啦》，一連演唱經典曲目〈壞女人〉、〈THUNDERSTORM〉將攝影棚氣氛炒到火熱。隊長李洪基在節目中還自爆小怪癖，透露小時候吃飯掉飯粒被媽媽罵，為了要藏飯粒，會偷偷把它撿起來放在口袋裡，讓團員李在真和崔敏煥聽了超傻眼。另外，被問到FTIsland誰的脾氣最差？李在真和崔敏煥一致指向李洪基，讓本人直呼被誣陷，互動讓人笑翻。FTIsland成軍18年，李洪基竟自爆連團員、粉絲都不知道的小怪癖，笑說：「小時候為了要藏飯粒，會偷偷把它撿起來放在口袋裡，當它稍微變乾的時候，就會變得很好搓，我覺得那個觸感很有趣。」在跟其他成員吃飯的時候，李洪基也會偷偷把飯粒丟在他們的飯碗裡，讓其他人聽完相當傻眼。另外，李洪基遭控訴是團體中脾氣最差的，他則覺得自己被誣陷，李在真則解釋：「洪基就是AB型，那大家眾所周知，AB型的人情緒起伏比較大，他就是典型的AB型。」一旁的崔敏煥也補充，他可能比較擅長表達自己的意見，所以會有比較多的工作人員或朋友認為他自我主張比較強。不過，曾經和李洪基一起合作過的主持人羅志祥替他緩頰，表示：「我跟洪基老師有一起合作過，他對於很多專業的東西特別有要求，很注重自己的專業。」節目上兩人也分享扮女裝的經驗，李洪基對此相當有自信，表示自己扮起女裝可是相當性感。更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《綜藝OK啦》。