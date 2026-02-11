我是廣告 請繼續往下閱讀

▲九把刀與其他中華民國電影導演協會的名導，一起聯合聲明，支持《世紀血案》的演員與工作人員採取集體法律行動，讓資方正視人員的人格權。（圖／記者嚴俊強攝）

《世紀血案》製作方將至今仍是懸案的「林宅血案」搬上銀幕，卻沒有取得當事人林義雄和家屬同意，劇本又不合史實，引發炎上風暴。簡嫚書、李千娜、楊小黎、夏騰宏等演員及工作人員聯合聲明，阻止片子上映及任何形式的露出，槓上資方。中華民國電影導演協會也聲明力挺演員、工作人員採取集體法律行動，九把刀和《大濛》陳玉勳、《陽光女子合唱團》林孝謙等都署名參與。中華民國電影導演協會聲明表示：「導演協會支持『世紀血案』之演員、工作人員採取集體法律行動，讓資方正視該片人員的人格權。經過此次教訓和反省之後，我們呼籲，從業人員該以更嚴謹的態度面對相關題材，以符合社會大眾的期待和自身的職業道德。在台灣，演員工作機會並不多，期盼社會大眾在給予批評指教後再給這些留在台灣打拼的演員們多一點支持和鼓勵，讓台灣影視人員一起繼續學習成長。」《大濛》導演陳玉勳目前為中華民國導演協會理事長，由他和其餘的理監事聯名發出聲明，其他擔任理事的名導還有《關於我和鬼變成家人的那件事》程偉豪、《陽光女子合唱團》林孝謙、近期有《功夫》要推出的九把刀（柯景騰）等，幾乎是近年國片影壇最活躍、作品最受矚目甚至在台賣座破億大片的知名導演都名列其中，顯然《世紀血案》的資方已經讓影壇團結，聯手對抗。這次《世紀血案》引爆高度爭議的關鍵點，在於情節以林義雄家中遭人侵入、媽媽與一對雙胞胎女兒遭殺害的懸案為主軸，透過女記者的追查推測真兇，卻在重要情節上虛構內容與人物，被懷疑有意帶風向，且沒有知會當事人，演員們稱製片方在合約上卻表明取得拍攝合法授權，認為遭到欺瞞才參與、因此招致各方抨擊，被逼得聯手要求製作方停止任何製作、上映及任何形式的露出。而在演員聯合聲明、採取法律行動抵制影片的製作之後，《世紀血案》製片郭木盛已經表示片子將無限期延期，卻還預留了一句「以後再說」，似乎想先撐過風暴最劇烈的階段再看看，不過演員聲明表明禁止該片「任何形式的露出」，要澈底阻斷起死回生的機會。