我是廣告 請繼續往下閱讀

▲寇世勳（如圖）在《世紀血案》中飾演警備總司令汪敬煦。（圖／寇世勳臉書）

電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，然而製作方未取得當事人林義雄家屬授權就進行拍攝，引起大眾強烈譴責、發聲抵制，主要演員簡嫚書、楊小黎、李千娜、黃河、夏騰宏接連道歉，不過寇世勳遲遲未公開道歉，引來政界抨擊對此寇世勳不再神隱，寇世勳今下午在臉書上發聲道歉，表示「因為我個人思慮不周與對歷史悲劇的認知不足，對各位造成了二次傷害，我深感自責」。他透露這段時間的沉澱與各方的指教，讓他意識到自身的盲點，由於成長背景與環境的局限，讓他忽略了在威權體制下，角色本身背景難以切割的意識形態，再加上對歷史悲劇缺乏足夠深入的思考，才導致判斷上的不周全。寇世勳承諾未來將督促自己更全面地了解歷史真相，並虛心學習一位演員在面對歷史創傷題材時，必須背負的社會責任。另外，基於對受難家屬的尊重與對史實的敬畏，他也向製作單位喊話，「在尚未取得所有相關人士的正式授權與理解之前，停止此片的後續製作與傳播，以避免錯誤的認知進一步擴散」。監製郭木盛受訪時坦承未取得林義雄的授權，對於劇組引發的紛擾，寇世勳作為前輩，表示「我也深感遺憾與抱歉，祈請大眾能給予共同參與的年輕演員們，一個反思、學習與修正的空間」。寇世勳在《世紀血案》中飾演警備總司令汪敬煦，隨著演員們接連發聲道歉，他因遲遲未對相關爭議發表回應，遭到賴品妤、沈伯洋等發文抨擊。賴品妤昨日質疑片中相關男性演員未出面說明，反而讓女演員承擔輿論壓力，「躲到三個女演員亂七八糟的聲明後面是一件很光榮的事情嗎？」我是寇世勳。首先，對於林義雄先生、方素敏女士及其家人，以及所有228受難者與家屬遺族，我致上最深沉的哀悼與誠懇的歉意。因為我個人思慮不周與對歷史悲劇的認知不足，對各位造成了二次傷害，我深感自責。這段時間的沈澱與各方的指教，讓我意識到自身的盲點。由於成長背景與環境的局限，使我忽略了在威權體制下，角色本身的背景難以切割的意識形態，也低估了劇本在詮釋真人真事時可能產生的引導與偏頗。我深刻反省，正是因為對歷史悲劇缺乏足夠深入的思考，才導致了判斷上的不周全。未來我將督促自己更全面地了解歷史真相，並虛心學習一位演員在面對歷史創傷題材時，必須背負的社會責任。同時，基於對受難家屬基本權利的尊重與對史實的敬畏，我在此懇請製作單位，在尚未取得所有相關人士的正式授權與理解之前，停止此片的後續製作與傳播，以避免錯誤的認知進一步擴散。對於劇組引發的紛擾，作為前輩，我也深感遺憾與抱歉，祈請大眾能給予共同參與的年輕演員們，一個反思、學習與修正的空間。再次向林家及所有相關人士及家屬，表達我最誠摯的歉意。寇世勳2026年2月8日