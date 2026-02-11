我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蕭煌奇解鎖新技能，掌鏡幫同門師兄弟們合照。（圖／華納音樂提供）

農曆新年將到，金曲歌王蕭煌奇領軍華納群星TRASH、FEniX、Karencici 登上《2026超級巨星紅白藝能大賞》。今年對蕭煌奇來說意義非凡，過去是他演藝事業豐收的一年，緊接著要迎來升格人夫後的第一個農曆年。他在後台受訪時難掩新婚喜悅，透露今年過年將有大突破，也就是要第一次陪老婆回娘家，他更霸氣向喊話：「因為今年變成女婿身分，所以娘家那邊的紅包絕對不能省！」超Man的寵妻宣言閃瞎現場眾人。延續著娶得美嬌娘的喜氣，蕭煌奇在紅白舞台上不僅獻唱〈阿嬤的話〉金曲，心情大好的他更現場解鎖新技能，變身最強攝影師，親自掌鏡與師弟妹們自拍合影。他幽默表示，2025年完成了人生大事，2026年以丈夫的身分迎接新年，感覺特別不同。由他親自操刀、保證有感覺的大合照，可說是華納群星在2026紅白舞台上最溫馨的彩蛋。搖滾樂團TRASH在紅白帶來〈幸福的末班車〉，團員們分享過年將延續傳統，到主唱阿夜家聚會廝殺桌遊。鼓手葵剛趁勢拋出驚喜，宣布個人首張專輯後的巡演《春季取暖互助會》將於3月開跑，門票選在2月13日開賣，邀請歌迷近距離取暖。人氣男團FEniX擔任白隊開場，火力全開後更與不老男神林志穎驚喜合體，兩代偶像同台成為當晚高潮。成員MAX許下新年願望，發下豪語：「希望今年能拿下金曲獎！」擔任紅隊開場的 Karencici 以〈Baby I〉炒熱氣氛，她表示今年將飛往美國與家人過年，計畫拍攝充滿儀式感的Reels留念。《2026超級巨星紅白藝能大賞》將於 2026年2月16日除夕夜在台視頻道播出，陪全台觀眾熱鬧守歲。