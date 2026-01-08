金曲歌王蕭煌奇今（8）日震撼宣布結婚喜訊，終結黃金單身漢生活。隨後蕭煌奇太太的背影照也首度曝光，畫面中兩人現身戶政事務所辦理登記，兩人緊緊相依，也很有默契地身穿灰色系情侶裝。夫妻倆甜蜜攜手共度人生的畫面，雖未見正臉，卻流露出歲月靜好的幸福感。
低調現身戶政事務所 灰色系穿搭藏愛意
蕭煌奇與新婚妻子今日上午選擇低調前往戶政事務所，在雙方親友的見證下完成終身大事。蕭煌奇身穿深灰色西裝外套搭配深色長褲，有穩重的氣質。身旁的太太則留著俏麗短髮，身穿白色上衣搭配灰色吊帶紗裙，腳踩黑色粗跟鞋，背影看來氣質相當優雅。
緊牽雙手邁向未來 愛的視角甜翻眾人
最引人注目的是，兩人在服裝上特別選擇了相互呼應的灰色系搭配，是精心搭配的情侶裝，在鏡頭前默默放閃。照片中兩人並肩走向櫃檯，蕭煌奇的手也緊緊牽著太太，看得出來他對另一半的依賴與呵護。
其實今天也有網友在Threads發文，表示自己在戶政事務所意外巧遇帶著女友去登記結婚的蕭煌奇。兩人登記完到戶政事務所準備的背板拍照，蕭太太一手捧著鮮花，一手牽著蕭煌奇，粉紅泡泡溢出螢幕。粉絲見狀也紛紛留言祝福兩人，「一定要幸福喔」、「太甜蜜了」。這對新人即將攜手展開人生新篇章，演藝圈公認的大暖男蕭煌奇，唱了很多情歌，終於在現實生活中譜出屬於自己的浪漫情歌。
