天后G.E.M. 鄧紫棋4月將來台舉辦《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會，先前三場門票秒殺後，主辦單位緊急宣布加開 4 月 9 日場次，並於今（11）日上午 11 點全面開賣，門票短短8分鐘完售。去年鄧紫棋宣布要在大巨蛋開唱時，曾有網友發問「鄧紫棋還紅嗎?」對於門票是否能賣完產生質疑，沒想到4場共16萬張票完售，許多人也留言哀號：「一場都搶不到。」

鄧紫棋遭疑過氣　大巨蛋16萬張門票被搶光

鄧紫棋宣布4月將登台北大巨蛋開唱，消息一出瞬間引發熱議，不過連開3場也讓部分PTT網友質疑「鄧紫棋還紅嗎?」表示自從破億神曲〈光年之外〉爆紅後，這幾年沒紅什麼歌，再加上場地是在大巨蛋，質疑「票賣得完嗎」？話題引來許多人討論，表示「要很拚」、「台灣有她想像的有知名度嗎」。不過也有人誇讚鄧紫棋「出道巔峰，後來實力有進步」、「歌好聽」、「唱功真的強」。

▲網友形容鄧紫棋演唱會門票「比周杰倫還難搶」。（圖／翻攝自理想國）
鄧紫棋演唱會門票秒殺　粉絲敲碗高雄場

如今正式售票，先前三場開賣就秒殺，讓網友直呼「比周杰倫還難搶」，主辦單位緊急宣布加場，門票於今（11）日上午 11 點開賣，再度被搶光。讓粉絲哀嚎「根本搶不到」、「有沒有考慮連開七場」、「敲碗高雄場」、「轉圈轉到生無可戀」。

鄧紫棋自小展現音樂天賦，5歲就會作曲填詞， 2008年出道後以鐵肺唱腔成名，近年她將工作重心移往中國發展，2014年因登上中國節目《我是歌手》第二季後人氣暴漲，身價更因此水漲船高。本次台北大巨蛋場將於2026年4月9日至12日一連舉辦四場，這也是她生涯規模最大的巡演之一。

