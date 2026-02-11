2025年11月22日在大巨蛋演出的《臺北大巨蛋民歌大團圓》影片，將於除夕撥出！公視自2月16日起連續4晚，獨家播映歷時7小時40分鐘、集結74位歌手同台的史詩級盛會，同時也會完整呈現民歌之父楊弦過世前最後一次的大型演出身影，觀眾可重溫多位歌手風采，見證民歌50年最動人的一頁。《NOWNEWS今日新聞》特別整理收看時間懶人包，需特別留意的是，因版權問題，每日播映完畢後會下架，需把握時間收看。
以下是民歌大團圓新年播出懶人包重點：
大師身影：民歌之父楊弦與眾星風采回顧
演出亮點：黃仲崑、鄭怡經典重現 楊耀東飛越半個地球來唱歌
精彩紀錄：180軌收音超越柏林愛樂 日本大師打造CD級音質
精彩歌單：74位歌手大合唱 除夕至初三每晚9點鎖定公視
黃仲崑、鄭怡經典重現 楊耀東飛越半個地球來唱歌
演出亮點包括，黃仲崑改編歌詞的橋段，他演唱〈牽掛〉時，將歌詞改為「結過兩次婚、50歲又做爹地」，道盡半百人生的酸甜苦辣，引起全場共鳴。鄭怡與傳藝師吳登榮合作的〈月琴〉，她清亮高音依舊，她表示，「我們唱的，不只是聲音，而是歷史永恆的一頁。」
此外，楊耀東飛越半個地球、搭了24小時飛機返台，只為了演唱〈季節雨〉給粉絲聽，他也在台上分享了父母結婚73週年的趣事。經典歌曲〈秋蟬〉也將在影片中重現，楊芳儀與徐曉菁透露，當年差點和這首歌擦身而過，感謝製作人李國強力薦，才讓這首歌傳唱 40 多年。
經典歌曲〈思念總在分手後〉，音樂人葉佳修表示，創作靈感是來自民歌餐廳一對吵架的情侶，女生一句「有一天你會後悔」，成就了經典歌曲。
180軌收音超越柏林愛樂 日本大師打造CD級音質
為了忠實保存這場歷史性演出，製作團隊規格全面升級，動員14台HD高畫質攝影機含空拍與數位成音車，全程錄製多達180個獨立音軌，規模甚至超越柏林愛樂來台時的紀錄。音樂總監陳秀男力邀日本混音大師家守久雄操刀，打造出媲美CD等級的細膩音質，讓觀眾在電視機前也能感受到大巨蛋現場的磅礡氣勢與溫暖氛圍。
74位歌手大合唱 除夕至初三每晚9點鎖定公視
節目壓軸由74位歌手同台，與台下數萬名粉絲大合唱〈浮雲遊子〉、〈外婆的澎湖灣〉、〈散場電影〉及〈恰似你的溫柔〉，寫下民歌世代最完美的禮讚。將於除夕（16）日至初三（19）日，每晚9點至11點，鎖定公視、公視+ 及公視網路 YouTube 頻道直播。節目僅播出一次，邀請所有熱愛民歌的朋友一同在空中團圓。
民歌大團圓新春播出資訊一覽
播出節目：《臺北大巨蛋 民歌大團圓》
播出日期：除夕（2/16）至 初三（2/19）
播出時段：每晚 21:00 至 23:00
收看平台（不回放）
電視頻道：公視電視台13台（2/16～2/19）
網路平台：公視+（2/16~2/19）、公視網路直播頻道（2/17）公視網路直播頻道（2/18）公視網路直播頻道（2/19）
公共電視網路直播PTS Live（2/16~2/19）
*因網路版權僅播出一次，每一集播映完畢便會下架。
我是廣告 請繼續往下閱讀
大師身影：民歌之父楊弦與眾星風采回顧
演出亮點：黃仲崑、鄭怡經典重現 楊耀東飛越半個地球來唱歌
精彩紀錄：180軌收音超越柏林愛樂 日本大師打造CD級音質
精彩歌單：74位歌手大合唱 除夕至初三每晚9點鎖定公視
黃仲崑、鄭怡經典重現 楊耀東飛越半個地球來唱歌
演出亮點包括，黃仲崑改編歌詞的橋段，他演唱〈牽掛〉時，將歌詞改為「結過兩次婚、50歲又做爹地」，道盡半百人生的酸甜苦辣，引起全場共鳴。鄭怡與傳藝師吳登榮合作的〈月琴〉，她清亮高音依舊，她表示，「我們唱的，不只是聲音，而是歷史永恆的一頁。」
此外，楊耀東飛越半個地球、搭了24小時飛機返台，只為了演唱〈季節雨〉給粉絲聽，他也在台上分享了父母結婚73週年的趣事。經典歌曲〈秋蟬〉也將在影片中重現，楊芳儀與徐曉菁透露，當年差點和這首歌擦身而過，感謝製作人李國強力薦，才讓這首歌傳唱 40 多年。
經典歌曲〈思念總在分手後〉，音樂人葉佳修表示，創作靈感是來自民歌餐廳一對吵架的情侶，女生一句「有一天你會後悔」，成就了經典歌曲。
180軌收音超越柏林愛樂 日本大師打造CD級音質
為了忠實保存這場歷史性演出，製作團隊規格全面升級，動員14台HD高畫質攝影機含空拍與數位成音車，全程錄製多達180個獨立音軌，規模甚至超越柏林愛樂來台時的紀錄。音樂總監陳秀男力邀日本混音大師家守久雄操刀，打造出媲美CD等級的細膩音質，讓觀眾在電視機前也能感受到大巨蛋現場的磅礡氣勢與溫暖氛圍。
74位歌手大合唱 除夕至初三每晚9點鎖定公視
節目壓軸由74位歌手同台，與台下數萬名粉絲大合唱〈浮雲遊子〉、〈外婆的澎湖灣〉、〈散場電影〉及〈恰似你的溫柔〉，寫下民歌世代最完美的禮讚。將於除夕（16）日至初三（19）日，每晚9點至11點，鎖定公視、公視+ 及公視網路 YouTube 頻道直播。節目僅播出一次，邀請所有熱愛民歌的朋友一同在空中團圓。
民歌大團圓新春播出資訊一覽
播出節目：《臺北大巨蛋 民歌大團圓》
播出日期：除夕（2/16）至 初三（2/19）
播出時段：每晚 21:00 至 23:00
收看平台（不回放）
電視頻道：公視電視台13台（2/16～2/19）
網路平台：公視+（2/16~2/19）、公視網路直播頻道（2/17）公視網路直播頻道（2/18）公視網路直播頻道（2/19）
公共電視網路直播PTS Live（2/16~2/19）
*因網路版權僅播出一次，每一集播映完畢便會下架。