我是廣告 請繼續往下閱讀

▲寇世勳今日針對《世紀血案》爭議，再發嚴正聲明。（圖／寇世勳 Johnny Kou FB）

電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，然而製作方未取得當事人林義雄家屬授權就進行拍攝，引起大眾強烈譴責、發聲抵制，就連演員都遭炎上。而在演員們陸續道歉，並發聯合聲明揚言提告、阻止電影上映後，主演之一寇世勳在日前道歉後，今（11）日再度發出嚴正聲明，不只怒控製作方欺騙授權，還要求停止製作電影，以及「停止以任何方式使用本人之肖像、姓名、聲音、表演與任何著作，否則將依法採取法律行動」。寇世勳繼日前的道歉聲明後，今日再度針對《世紀血案》發出嚴正聲明，他透露在簽約時，因製作方保證已取得合法授權，所以自己基於對製作方的信任，而加入劇組，並強調：「若製作方未能落實此一前提，本人絕無參與本片演出可能」。接著他表示因製作方沒有履行合約保證授權的義務，因此要求停止電影一切製作、宣傳等，並禁止使用他的肖像、姓名、聲音、表演與任何著作，否則會採取法律行動。《世紀血案》爆出未經授權翻拍後，主要演員簡嫚書、楊小黎、李千娜、黃河、夏騰宏接連道歉，不過寇世勳遲遲未公開道歉，遭批是「躲女人背後」。而在神隱幾天後，寇世勳於8日發文向林義雄、方素敏夫妻與家屬道歉，「因為我個人思慮不周與對歷史悲劇的認知不足，對各位造成了二次傷害，我深感自責」。他透露這段時間的沉澱與各方的指教，讓他意識到自身的盲點，由於成長背景與環境的局限，讓他忽略了在威權體制下，角色本身背景難以切割的意識形態，再加上對歷史悲劇缺乏足夠深入的思考，才導致判斷上的不周全。寇世勳承諾未來將督促自己更全面地了解歷史真相，並虛心學習一位演員在面對歷史創傷題材時，必須背負的社會責任。他也向製作單位喊話，停止此片的後續製作與傳播，以避免錯誤的認知進一步擴散。除此之外，主演演員李千娜、簡嫚書、黃河、楊小黎、夏騰宏等人與劇組工作人員，也在昨日晚間聯合發表嚴正聲明，指出製作單位在《世紀血案》籌拍過程中，涉嫌刻意隱瞞關鍵授權事實，導致參與者在不知情的情況下投入演出與製作，要求製作方停止電影上映。