我是廣告 請繼續往下閱讀

▲梁以辰是《隧道大逃殺》主要演員中的美女代表。（圖／記者吳翊緁攝）

▲九孔出席《隧道大逃殺》記者會，不改幽默作風。（圖／記者吳翊緁攝）

▲莊凱勛認為《隧道大逃殺》的拍攝環境和虛擬攝影棚，比20年前拍片安全程度有明顯改善。（圖／記者吳翊緁攝）

《鬼門之蝴蝶大廈》、《混混天團》導演錢人豪的全新影視計畫《隧道大逃殺》，今（10）日舉行前導影片發布會，主要演員莊凱勛、九孔、王自強、吳震亞等全員到齊。錢人豪談及近日引發爭議的《世紀血案》，坦言曾與該片監製郭木盛合作，多年來卻已無聯絡，直言：「我不太喜歡這個人」，也批評該片：「創作不該建立在別人家庭的痛苦上。」錢人豪早在18年前拍攝《鈕扣人》時，就曾和《世紀血案》監製製片郭木盛合作，但片子推出到現在快18年，彼此早已無聯絡。面對媒體好奇跟郭木盛的關係變化，錢人豪毫不避諱地表明，創作應該要有底線，直指《世紀血案》的拍攝是讓林義雄家中血案的當事人再一次被迫面對過去傷痛，不應該這樣。《隧道大逃殺》斥資打造高科技視覺，僅5分鐘的前導片就燒掉400萬元，未來的長片版希望預算控制在8000萬內，自嘲自己拍片都會比較血腥。久未露面的九孔在片中飾演「黑暗大BOSS」，強調劇組重視工作安全，打趣稱：「我們保險保很高，連狗都有保險。」錢人豪則認為他的角色比狗還難拍。九孔不改幽默本色，加碼爆料錢人豪原本屬意任賢齊演出，最後卻是找了他，笑翻全場。《隧道大逃殺》獲得文化部影視局虛擬拍攝補助，結合「夢想虛擬攝影棚」與先進AI特效技術，透過虛擬攝影棚的使用，來取代傳統高風險的特效拍攝，正好民視《豆腐媽媽》替身墜樓意外，讓工作時的安全議題受到各方重視，錢人豪表示虛擬攝影棚能有效降低撞車、跳樓等高危險動作的風險。為了確保拍攝安全，吳震亞考取了專業急救員執照，金鐘視帝莊凱勛則表示20年前的拍攝環境確實不夠完善，如今透過科技棚，讓環境安全不少。目前《隧道大逃殺》規劃同步開發電影長片與10集影集等不同的形式，也在評估拍攝直屏劇等多元版本。