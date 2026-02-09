台灣影視圈近期風波不斷，從電影《世紀血案》翻拍林宅血案引發家屬與輿論撻伐，到電視劇《豆腐媽媽》驚傳特技演員蘇德揚拍攝時嚴重受傷，接連爆發的爭議引發關注。知名導演葉天倫發出多則貼文痛批，影視產業不該出現如此荒謬的情形，無論是劇本刻意不詢問當事者意願，還是拍攝現場安全防護隨便，這些便宜行事的作法都不應該是產業常態。
痛心特技演員受傷 批現場安全措施簡陋
針對《豆腐媽媽》劇組特技演員蘇德揚受傷一事，葉天倫表示感到相當痛心。他回憶兩人在屏風表演班時期就認識，因同月同日生而特別有緣。他指出蘇德揚劇校出身、身段俐落且專業，拍攝過不少廣告，但看到該劇組現場如此簡陋的安全措施，讓他忍不住砲轟製作單位便宜行事。他強調，這類忽視工作人員安全的荒謬現象，正是導致部分觀眾對國片台劇失望的原因之一，呼籲大眾認清並支持真正認真努力的影視團隊，同時也為好友祈福早日康復。
《世紀血案》選雙胞胎生日發稿 轟劇組泯滅人性
談及備受爭議的電影《世紀血案》，葉天倫指出，該片殺青記者會選在2月1日舉辦，隔天2月2日見報，這一天正是林宅血案中遇難雙胞胎女兒的生日。葉天倫嚴厲批評：「如果團隊不知道，表示這是一個毫無專業、沒有做功課的團隊；如果知道還這麼做，那就是刻意操弄、泯滅人性，故意在受害者傷口上踐踏。」
葉天倫也提及改編真實刑案的基本倫理，他強調第一步是必須取得當事人認可。對於劇組「要寫你家人被殘忍殺害，卻不告訴你劇本中幻想的殺手是誰」的邏輯，他痛斥這根本是「毫無專業、沒有人性」，並直言影視產業不需要這種糟糕到極點的團隊。
勿忘歷史傷痕 籲持續訴說台灣故事
葉天倫也感嘆，台灣還有太多，如：陳文成事件、林宅血案、蔡瑞月、陳澄波與蔡焜霖前輩等故事，不是鮮為人知就是被掩蓋、欺騙，甚至面臨「每年228紀念什麼？煩不煩」的冷漠聲音。
他提及他爸爸葉金勝擔任製片的《天馬茶房》、他自己拍攝的《紫色大稻埕》，但仍覺得遠遠不夠。無論是透過影視作品、小說或講座，葉天倫呼籲大家必須繼續說台灣的故事，「我們不說還有誰會說？」
《世紀血案》導演道歉、停止後製 《豆腐媽媽》受傷演員出院
由於《世紀血案》還未上映就引發爭議，大眾紛紛抵制喊拒看，主要演員簡嫚書、楊小黎、李千娜、黃河、夏騰宏、寇世勳接連道歉，導演徐琨華也在8日深夜發出聲明道歉，並表示會即刻停止後續製作。《豆腐媽媽》受傷的特技演員蘇德揚現在已出院，仍在休養中。
資料來源：葉天倫臉書
