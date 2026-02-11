我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人今（11）日宣布，球星詹姆斯（LeBron James）因左腳關節炎缺席對聖安東尼奧馬刺之戰。本季累積缺陣達18場，即便剩餘賽程全數出賽，也僅能打滿64場，正式跌破NBA新版勞資協議（CBA）規定的「65場門檻」。這不只是單場休戰，更意味著詹姆斯連續21年入選年度最佳陣容（All-NBA Teams）的紀錄劃下句點，也讓聯盟再度掀起關於健康、榮譽與商業利益的爭論。新版CBA明定，球員例行賽至少出賽65場（且每場至少20分鐘），才具資格角逐年度MVP、最佳陣容、最佳防守球員等主要個人獎項。立法初衷在於遏止「負荷管理」無限制擴張，保障轉播權利金價值，並確保進場球迷能看到球星上場。雖然設有少數例外（如出賽62場但因賽季報銷傷勢），實務上觸發條件極為嚴苛。對競爭激烈的現代籃球而言，這是一條清楚的紅線，只要未達標即無資格。詹姆斯紀錄中斷具有象徵性，但絕非個案。本季多位頂級球星都在門檻邊緣徘徊。**揚尼斯安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）**因膝蓋舊傷管理缺席多場背靠背；**尼古拉約基奇（Nikola Jokic）**也面臨小傷困擾。若球隊為季後賽蓄力而輪休，跌破65場將直接失去獎項資格。支持者主張「出席率也是能力的一部分」，以麥可喬丹（Michael Jordan）與卡爾馬龍（Karl Malone）等高出賽率傳奇為例，認為新制拉回職業道德的基本盤；反對者則擔心球員為湊場次帶傷上陣，反而提高重大傷病風險，得不償失。新制對高齡巨星尤為嚴苛。若條款早十年實施，歷史榮譽榜勢必大洗牌。以「負荷管理」代表的雷納德（Kawhi Leonard）為例，多個賽季出賽未達65場；晚期傷勢頻仍的「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal），也可能因場次不足而少拿殊榮。對征戰超過20年的詹姆斯而言，效率與季後賽價值往往高於例行賽全勤。65場條款迫使老將在「放棄個人榮耀」與「過度消耗身體」之間取捨，某種程度上，也可能成為加速退役的催化劑。65場條款確實提升了球星出賽率，也強化了例行賽的商業穩定性；但詹姆斯21年最佳陣容紀錄的終結，象徵NBA進入更冷酷的「健康至上」時代。在這個時代，球技之外，對抗歲月與傷病的能力同樣被量化與檢驗。對球迷是保障，對老將則是一道高牆。