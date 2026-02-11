在Netflix推出後曾經登上全球電影榜第2名的《96分鐘》，不但是年度最賣座的國片之一，也在首屆「台灣娛樂電影獎」（Pop Movie Awards）全民投票活動獲得「敲碗續集」等4項獎，「年度銀幕CP搭檔」更是由林柏宏與李李仁一起拿下，林柏宏也撇開片中的老婆宋芸樺，對李李仁告白：「李傑（李李仁在『96分鐘』的角色名稱）好壞，但李仁哥我愛！」
林柏宏不忘宋芸樺 大讚「最棒女主角」
由台北市影片商業同業公會主辦、LINE TODAY 協辦的首屆「台灣娛樂電影獎」，歷時兩週的激烈投票，結果於近日正式揭曉。《96分鐘》囊括「敲碗續集」、「年度銀幕CP搭檔」、「希望下次演主角」（李李仁）、「希望一起演女主角」（宋芸樺）等4項獎，成為本屆最大贏家之一。林柏宏儘管告白李李仁，也還是沒忘記宋芸樺，說道：「很榮幸跟芸樺一起演出，她是最棒的女主角。」
這項打破傳統「菁英評審制」、標榜由觀眾作主的獎項，不僅吸引近3萬名影迷投下神聖一票，更成為檢驗台灣電影市場年度人氣的重要指標。《96分鐘》之外，金馬獎最佳劇情片《大濛》也拿下年度感動電影、最想推薦給別人、年度反派（陳以文）、希望一起演男主角（柯煒林）等4座獎，人氣完全不輸《96分鐘》。
《大濛》品質佳獲肯定 柯煒林、陳以文都得獎
柯煒林得到觀眾肯定，開心回應：「謝謝大家，
多謝各位的賞識，很幸福！遲下（粵語：之後） 希望可以再到台灣拍戲跟大家碰面，cheers！」陳以文同樣以《 大濛》獲獎，他在片中扮演特務頭子范春，誠懇表示：「 得到『年度反派獎』要謝謝所有觀眾們的包容體諒， 2026年我繼續努力，期許在反派中昇華蛻變！」
深受年輕族群喜愛的《有病才會喜歡你》，獲選為「
年度約會電影」，監製賴宇同說道：「 非常高興，能讓這部作品成為許多人重要的一次約會，謝謝每一位走進戲院、 把時間與情感交給這部電影的觀眾。」
「台灣娛樂電影獎」策劃小組表示，獎項的設立宗旨在補足現有獎項體系中對「市場性」的忽視。2025年下半年，台灣電影大豐收，《96分鐘》、《角頭—鬥陣欸》、《泥娃娃》接連破億，顯示產業正朝向成熟化邁進，從這次全民投票的結果，證明好電影終究不會被觀眾遺忘。
全民投票獎名單：
年度感動電影：《大濛》
最想推薦給別人：《大濛》
年度反派：《大濛》陳以文
希望一起演男主角：《大濛》柯煒林
年度銀幕CP搭檔：《96分鐘》林柏宏、李李仁
希望一起演女主角：《96分鐘》宋芸樺
希望下次演主角：《96分鐘》李李仁
敲碗續集：《96分鐘》
年度約會電影：《有病才會喜歡你》
評審團特別鼓勵獎：
票房獎：《96分鐘》 &《角頭-鬥陣欸》&《泥娃娃》
全家總動員獎：《進行曲》 &《乒乓男孩》
爆米花貢獻獎 ：《角頭-鬥陣欸》
開創精神獎：《96分鐘》
純愛戰士獎：生活飲料
