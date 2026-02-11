我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《96分鐘》宋芸樺在「台灣娛樂電影獎」獲得肯定，期待新片很快能跟觀眾見面。（圖／華影國際提供）

在Netflix推出後曾經登上全球電影榜第2名的《96分鐘》，不但是年度最賣座的國片之一，也在首屆「台灣娛樂電影獎」（Pop Movie Awards）全民投票活動獲得「敲碗續集」等4項獎，「年度銀幕CP搭檔」更是由林柏宏與李李仁一起拿下，林柏宏也撇開片中的老婆宋芸樺，對李李仁告白：「李傑（李李仁在『96分鐘』的角色名稱）好壞，但李仁哥我愛！」由台北市影片商業同業公會主辦、LINE TODAY 協辦的首屆「台灣娛樂電影獎」，歷時兩週的激烈投票，結果於近日正式揭曉。《96分鐘》囊括「敲碗續集」、「年度銀幕CP搭檔」、「希望下次演主角」（李李仁）、「希望一起演女主角」（宋芸樺）等4項獎，成為本屆最大贏家之一。林柏宏儘管告白李李仁，也還是沒忘記宋芸樺，說道：「很榮幸跟芸樺一起演出，她是最棒的女主角。」這項打破傳統「菁英評審制」、標榜由觀眾作主的獎項，不僅吸引近3萬名影迷投下神聖一票，更成為檢驗台灣電影市場年度人氣的重要指標。《96分鐘》之外，金馬獎最佳劇情片《大濛》也拿下年度感動電影、最想推薦給別人、年度反派（陳以文）、希望一起演男主角（柯煒林）等4座獎，人氣完全不輸《96分鐘》。柯煒林得到觀眾肯定，開心回應：「謝謝大家，